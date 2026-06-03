José Boto já tem diversas negociações agendadas por reforçosCarlos Elias Junior/Arquivo O Dia
A diretoria de futebol prioriza a contratação de meias e atacantes e já traçou o perfil de jogador que deseja.
José Boto e Leonardo Jardim querem rejuvenescer o elenco rubro-negro e, por isso, um dos fatores importantes que estão sendo observados é justamente a idade dos atletas.
O clube deve optar por jogadores com no máximo 28 anos de idade, mas este não é o principal predicado avaliado neste momento.
A falta de jogadores goleadores no elenco faz com que a diretoria opte por jogadores com mais faro de gol, que procurem estar mais presentes dentro da área e tenham maior aproveitamento nas finalizações.
A princípio, as posições de meio-campistas e atacantes devem ser a prioridade do Mengão.
Nomes como os de Taty Castellanos, do recém rebaixado West Ham, da Inglaterra, e de Kaio Jorge, do Cruzeiro, estão na pauta de discussões para o ataque.
Assim como Martin Ojeda, argentino de 27 anos do Orlando City, da MLS, e do colombiano, de 21 anos, Juan Manuel Engifo, que está se destacando no Atlético Nacional, de Medellín.
José Boto, diretor-técnico, já tem uma série de reuniões agendadas para definir os reforços pontuais do Rubro-Negro para a próxima janela.
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