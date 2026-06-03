José Boto já tem diversas negociações agendadas por reforços - Carlos Elias Junior/Arquivo O Dia

José Boto já tem diversas negociações agendadas por reforçosCarlos Elias Junior/Arquivo O Dia

Publicado 03/06/2026 11:40

O Flamengo não deve apresentar muitas contratações na janela que se abrirá no próximo dia 20 de julho.



A diretoria de futebol prioriza a contratação de meias e atacantes e já traçou o perfil de jogador que deseja.



José Boto e Leonardo Jardim querem rejuvenescer o elenco rubro-negro e, por isso, um dos fatores importantes que estão sendo observados é justamente a idade dos atletas.



O clube deve optar por jogadores com no máximo 28 anos de idade, mas este não é o principal predicado avaliado neste momento.

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A falta de jogadores goleadores no elenco faz com que a diretoria opte por jogadores com mais faro de gol, que procurem estar mais presentes dentro da área e tenham maior aproveitamento nas finalizações.



A princípio, as posições de meio-campistas e atacantes devem ser a prioridade do Mengão.



Nomes como os de Taty Castellanos, do recém rebaixado West Ham, da Inglaterra, e de Kaio Jorge, do Cruzeiro, estão na pauta de discussões para o ataque. A falta de jogadores goleadores no elenco faz com que a diretoria opte por jogadores com mais faro de gol, que procurem estar mais presentes dentro da área e tenham maior aproveitamento nas finalizações.A princípio, as posições de meio-campistas e atacantes devem ser a prioridade do Mengão.Nomes como os de Taty Castellanos, do recém rebaixado West Ham, da Inglaterra, e de Kaio Jorge, do Cruzeiro, estão na pauta de discussões para o ataque.