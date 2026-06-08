Time do Marrocos pode perder dois jogadores que atuam pelo lado esquerdoDivulgação/ Federação Marroquina de Futebol

Mais artigos de O Dia
O Dia
A menos de uma semana do duelo contra o Brasil na Copa do Mundo, Marrocos ganhou uma dor de cabeça inesperada. O lateral Mazraoui e o atacante Ezzalzouli apresentaram problemas físicos no amistoso com a Noruega e passaram a ser dúvidas para a estreia ou até mesmo para o torneio.
Veja também: Conheça os 16 estádios que vão receber as partidas da Copa do Mundo
Além de serem titulares, os dois jogadores têm papel importante para o esquema do time marroquino, como admite o técnico Mohamed Ouahbi.
"Alguns jogadores saíram lesionados. Estou mais preocupado com isso. Espero que possam se recuperar e que tenhamos eles na estreia", disse.
A preocupação se deve ao fato de Mazraoui e Ezzalzouli jogarem juntos pelo lado esquerdo da seleção de Marrocos. O primeiro sentiu um desconforto muscular ainda no primeiro tempo.
Leia mais: Técnico da Espanha prevê retornos de Yamal e Nico Williams para estreia
o atacante é quem mais procupa, com risco de ser cortado da Copa do Mundo. Ele tem suspeita de entorse no ligamento colateral medial do joelho direito, segundo o jornal espanhol 'Marca'.

Quando será Brasil x Marrocos

A estreia dos africanos será logo contra a seleção brasileira, no sábado (13 de junho), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O duelo deve marcar a disputa pelo primeiro lugar do Grupo C - que tem também Escócia e Haiti - da Copa do Mundo.


fotogaleria
Time do Marrocos pode perder dois jogadores que atuam pelo lado esquerdo
Olise em ação pela seleção francesa
Partida entre Marrocos e Noruega durante amistoso internacional pre Copa do Mundo no Sports Illustrated Stadium na cidade de Harrison nos Estados Unidos neste domingo, 07 de junho de 2026. Foto: William Volcov/ Parceiro/Agência O Dia