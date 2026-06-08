Muricy Ramalho é ídolo do São Paulo - Divulgação / São Paulo

Muricy Ramalho é ídolo do São PauloDivulgação / São Paulo

Publicado 08/06/2026 13:59 | Atualizado 08/06/2026 14:02

Rio - O ex-jogador de futebol e ex-treinador, Muricy Ramalho, de 70 anos, será comentarista do SBT na Copa do Mundo. Ele fará parte de uma equipe que conta com figuras conhecidas do futebol como Alexandre Pato, ex-atacante do Internacional, São Paulo e Corinthians, e o pentacampeão, Juninho Paulista. A informação foi dada inicialmente por Flávio Ricco.

O SBT terá Galvão Bueno como grande estrela da sua cobertura da Copa do Mundo, além de Tiago Leifert. Mauro Beting e Raphael Rezende também serão comentaristas da emissora na competição.

Muricy Ramalho foi comentarista entre 2017 e 2020 na Globo. Em 2018, ele comentou a Copa do Mundo realizada na Rússia pelo SporTV, canal esportivo de TV por assinatura do grupo. Será seu segundo Mundial.

Como jogador de futebol, Muricy fez carreira no São Paulo. Como técnico, ele teve passagens vitoriosas também pelo Tricolor Paulista, pelo Santos e pelo Fluminense. Ele também trabalhou no Flamengo, no Internacional e no Palmeiras.