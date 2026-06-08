Muricy Ramalho é ídolo do São PauloDivulgação / São Paulo

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Rio - O ex-jogador de futebol e ex-treinador, Muricy Ramalho, de 70 anos, será comentarista do SBT na Copa do Mundo. Ele fará parte de uma equipe que conta com figuras conhecidas do futebol como Alexandre Pato, ex-atacante do Internacional, São Paulo e Corinthians, e o pentacampeão, Juninho Paulista. A informação foi dada inicialmente por Flávio Ricco.
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O SBT terá Galvão Bueno como grande estrela da sua cobertura da Copa do Mundo, além de Tiago Leifert. Mauro Beting e Raphael Rezende também serão comentaristas da emissora na competição.
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Muricy Ramalho foi comentarista entre 2017 e 2020 na Globo. Em 2018, ele comentou a Copa do Mundo realizada na Rússia pelo SporTV, canal esportivo de TV por assinatura do grupo. Será seu segundo Mundial.
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Como jogador de futebol, Muricy fez carreira no São Paulo. Como técnico, ele teve passagens vitoriosas também pelo Tricolor Paulista, pelo Santos e pelo Fluminense. Ele também trabalhou no Flamengo, no Internacional e no Palmeiras.
 