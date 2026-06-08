Muricy Ramalho é ídolo do São PauloDivulgação / São Paulo
Ex-treinador de Fluminense e Flamengo será comentarista do SBT na Copa do Mundo
Ex-técnico foi comentarista entre 2017 e 2020 na Globo
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