Seleção brasileira se despediu do país no amistoso com o Panamá, no Maracanã - Érica Martin / Agência O Dia

Seleção brasileira se despediu do país no amistoso com o Panamá, no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 08/06/2026 13:00

Rio - A camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi eleita a segunda mais bonita entre as 48 seleções participantes. O site americano "The Athletic" fez uma avaliação de todos uniformes do Mundial deste ano e colocou a camisa amarelinha em segundo lugar, atrás apenas de Gana. Inglaterra, Alemanha e Marrocos completaram o top 5, enquanto a Croácia ficou em último lugar.

"Muito boa. É quase impossível estragar a camisa do Brasil, embora a Nike tenha tentado há quatro anos, mas este é um tremendo retorno. Lembra um pouco alguns designs diferentes do Brasil, como a camisa da Copa América de 2004, mas, em termos de corte, há semelhanças com a maravilhosa versão de 1986", destacou o site americano.

Apesar do site americano apontar uma semelhança com a camisa da Copa do Mundo de 1986, o uniforme da seleção brasileira para o Mundial deste ano foi inspirado na camisa de 1970, quando conquistou o tri no México, uma das sedes deste ano. A Nike, fornecedora de material esportivo do Brasil, adotou a cor amarela com um tom mais escuro.

A mudança no tom do amarelo rompeu com as versões mais claras das últimas Copas. A camisa do Brasil tem a cor predominante amarelo com detalhes em verde na gola e nas mangas. A gola é redonda e possui uma ponta triangular. Também há detalhes em verde claro, com linhas finas, nos ombros e laterais da camisa. O escudo da CBF voltou a ficar posicionado no lado esquerdo da camisa.

Ranking das camisas mais bonitas da Copa de 2026:

1º - Gana

2º - BRASIL

3º - Inglaterra

4º - Alemanha

5º - Marrocos

6º - Arábia Saudita

7º - Espanha

8º - Austrália

9º - Bélgica

10º - Cabo Verde