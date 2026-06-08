Bellingham joga pelo Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Bellingham joga pelo Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 08/06/2026 12:59

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmou que a disputa pela titularidade da equipe está aberta, incluindo o meia Jude Bellingham, um dos grandes destaques do time, entre os jogadores que podem começar no banco. Apesar disso, o treinador destacou, em entrevista coletiva, como o atleta do Real Madrid está em uma fase "muito positiva".



"Ele [Bellingham] sabe que é um dos titulares, mas temos entre 14 e 15 jogadores que podem começar jogando. Essas funções podem mudar a qualquer momento, mas, neste momento, acredito que temos entre 14 e 15 jogadores que são titulares em potencial, e Jude é um deles", disse.

O jogador inglês teve uma temporada marcada por lesões na coxa e no ombro. Apesar disso, o atleta disputou a reta final do Campeonato Espanhol, acumulando boas atuações.



"Ele [Bellingham] está bem. Está bem nos treinamentos. Acho que, neste momento, ele está em uma fase muito positiva, porque teve seu período de descanso e está com muita vontade de voltar aos gramados. E, depois de uma lesão, isso é normal", concluiu, segundo a 'Sky Sports'.

A Inglaterra estreia na Copa do Mundo no próximo dia 17 de junho, contra a Croácia, pelo grupo L. Gana e Panamá são os outros adversários da chave.