Oliver Baumann foi titular da Alemanha durante todo o atual ciclo da Copa do Mundo - Divulgação / federação alemã de futebol

Oliver Baumann foi titular da Alemanha durante todo o atual ciclo da Copa do MundoDivulgação / federação alemã de futebol

Publicado 08/06/2026 12:10

A Alemanha convive com desconforto público dentro do elenco, a poucos dias da estreia na Copa do Mundo de 2026. Após defender a equipe durante todo o ciclo atual, Oliver Baumann admitiu que ficou insatisfeito ao saber que pode perder a vaga de titular para Manuel Neuer na competição.

O goleiro do Hoffenheim aproveitou os problemas físicos do goleiro de 40 anos do Bayern de Munique e também de Ter Stegen, do Barcelona, e se firmou na equipe. No entanto, a tendência apontada pela imprensa alemã é que Neuer reassuma o posto já na partida de estreia contra Curaçao, marcada para o domingo (14).



"Foi difícil no início, claro. Não foi exatamente uma sensação agradável. Prefiro não comentar por enquanto, não quero me aprofundar no assunto. A situação é o que é. Estou concentrado em mim e na equipe. Isso é tudo o que importa. Esperamos ter algumas semanas pela frente e daremos tudo de nós para alcançar o sucesso", admitiu Baumann, de 36 anos.



Neuer vira incógnita na Alemanha

A possível mudança chama atenção porque Neuer estava aposentado da seleção da Alemanha, mas retornou para a Copa. Além disso, o veterano de 40 anos se recupera de um problema muscular estará perto de um mês sem jogar no dia da estreia alemã.