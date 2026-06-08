Oliver Baumann foi titular da Alemanha durante todo o atual ciclo da Copa do MundoDivulgação / federação alemã de futebol
Goleiro da Alemanha expõe insatisfação com decisão de técnico antes da Copa
Baumann admite desconforto com situação que vive na seleção alemã
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