Endrick comemora gol marcado sobre o Egito, em amistoso nos Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF

Endrick comemora gol marcado sobre o Egito, em amistoso nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/06/2026 11:14

Espanha - Endrick recebeu elogios da imprensa espanhola depois de brilhar na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Egito , em amistoso realizado no último sábado (6), nos Estados Unidos. O atacante saiu do banco de reservas no intervalo, balançou a rede e selou o triunfo da Seleção.

“Endrick não veste o número 9 nas costas, mas está fazendo méritos para ocupar essa posição na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá”, publicou o jornal ‘As’, nesta segunda-feira (8).

“Assim que entrou em campo, viu-se o Endrick de sempre: lutador, insaciável e querendo demonstrar que Ancelotti pode confiar nele. E ele fez isso. Marcou o gol da vitória e enviou uma mensagem ao treinador”, complementou.

O diário também vê o centroavante pronto para liderar o ataque da seleção brasileira, mesmo com 19 anos. “Endrick está mais do que preparado para assumir o peso de ser o atacante do Brasil em um Mundial. Basta apostar nele”, finalizou o periódico.

Endrick disputa espaço com Matheus Cunha e Igor Thiago, outros jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a posição. A estreia do Brasil será contra Marrocos, sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No Grupo C, a Seleção também enfrentará Haiti e Escócia.