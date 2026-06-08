Endrick comemora gol marcado sobre o Egito, em amistoso nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF
Jornal espanhol faz coro por titularidade de Endrick na Seleção: ‘Mais que preparado’
Atacante disputa espaço com Matheus Cunha e Igor Thiago, outros jogadores convocados para a posição
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Neto dispara contra jogadores da Seleção: 'O que eles ganharam?'
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Éderson chega aos Estados Unidos e se junta ao grupo da seleção brasileira
Volante já está com o elenco e deve participar do treino desta segunda-feira (8)
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País que tinha pouca tradição no esporte chega ao torneio deste ano com liga consolidada, estádios lotados e investimentos bilionários
Éderson celebra convocação e manda recado a Wesley: ‘Sempre com você’
Volante foi chamado por Carlo Ancelotti para substituir o lateral-direito, cortado por lesão
Cristiano Ronaldo, Messi e Ochoa vão bater recorde de participações em Copas
Eles vão representar as respectivas seleções pela sexta vez no torneio
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