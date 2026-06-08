Neto é ex-jogador e comentaristaReprodução/Band
"Dos 26 jogadores dessa seleção, só seis ganharam uma Copa América. O Weverton e o Neymar ganharam a Olimpíada. Por que não pode tirar o Vini Jr, botar no banco, botar o Luiz Henrique, o Rayan, o Endrick? Por que não pode tirar o Raphinha? O que o Raphinha ganhou pela Seleção? O Casemiro vai para a terceira Copa do Mundo. O que esses caras ganharam?", disse, na 'Rádio Craque Neto', argumentando que a estratégia pode servir como preparação para o próximo Mundial.
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O Brasil está no grupo C e estreia no próximo sábado (13), contra o Marrocos. O jogo será às 19h (de Brasília) no estádio MetLife, em Nova Jersey. A Seleção também enfrentará Haiti e Escócia na chave.
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