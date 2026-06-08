Rubens Lopes é o presidente da Ferj - Reprodução / TV FERJ

Rubens Lopes é o presidente da FerjReprodução / TV FERJ

Publicado 08/06/2026 18:23 | Atualizado 08/06/2026 18:29

Rio - Candidato único , Rubens Lopes foi reeleito presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) nesta segunda-feira (8). Dessa forma, ele vai para seu sétimo mandato e permanece no cargo para o quadriênio 2027/2031.

A chapa "Pelo futuro futebol do Rio" foi registrada no dia 28 de maio, com o apoio dos quatro grandes do futebol carioca e dos outros 11 clubes que estão na Série A do Estadual.

As inscrições de chapa terminaram no dia 1º de junho. Além do apoio de todos os clubes da Série A, Rubens Lopes contou com a subscrição de 12 clubes da Série A2, dez da Série B1, sete da Série B2, 14 da Série C, 41 Ligas Municipais e 23 clubes amadores da capital. As regras eleitorais previam mínimo de três filiados de cada uma das divisões ou série profissionais.

Rubens Lopes, de 79 anos, é o presidente da Ferj desde 2007. Médico de formação e ex-presidente do Bangu, ele sucedeu Eduardo Viana, conhecido como Caixa D'Água, que ficou 22 anos no comando e morreu em 2006. Em 2022, também concorreu como chapa única para o atual mandato.

Fundada em 1978, a Ferj teve apenas três presidentes em sua história. Octávio Pinto Guimarães comandou a federação entre 1978 e 1985, antes de assumir a presidência da CBF entre 1986 e 1989.

Octávio, que morreu em 1990, dá nome a um dos principais torneios de base do futebol carioca, conhecido popularmente como "OPG".