Rubens Lopes é o presidente da Ferj - Úrsula Nery / Agência FERJ

Rubens Lopes é o presidente da FerjÚrsula Nery / Agência FERJ

Publicado 03/06/2026 18:00

Rio - Presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) há 19 anos, Rubens Lopes será candidato único e deve confirmar o sétimo mandato no próximo dia 8 de junho. A chapa "Pelo futuro futebol do Rio" foi registrada no último dia 28 de maio, com o apoio dos quatro grandes do futebol carioca e o total de 11 clubes da Série A.

As inscrições de chapa terminaram no dia 1º de junho. Além do apoio de todos os clubes da Série A, Rubens Lopes contou com a subscrição de 12 clubes da Série A2, dez da Série B1, sete da Série B2, 14 da Série C, 41 Ligas Municipais e 23 clubes amadores da capital. As regras eleitorais previam mínimo de três filiados de cada uma das divisões ou série profissionais.

Rubens Lopes, de 79 anos, é o presidente da Ferj desde 2007. Médico de formação e ex-presidente do Bangu, ele sucedeu Eduardo Viana, conhecido como Caixa D'Água, que ficou 22 anos no comando e faleceu em 2006, vítima de quatro paradas cardíacas. Em 2022, também concorreu como chapa única para o mandato que termina no fim de 2026.

Caso seja eleito e cumpra o mandato até o fim de 2030, Rubens Lopes vai superar o tempo de presidência de Eduardo Viana e completará 23 anos no comando da federação. No término do sétimo mandato, Rubinho terá 84 anos, bem mais do que Viana, que faleceu com 67.

Fundada em 1978, a Ferj teve apenas três presidentes em sua história. Além de Viana e Lopes, Octávio Pinto Guimarães comandou a federação entre 1978 e 1985, antes de assumir a presidência da CBF entre 1986 e 1989. Octávio, que faleceu em 1990, dá nome a um dos principais torneios de base do futebol carioca, conhecido popularmente como "OPG".