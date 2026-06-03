Rubens Lopes é o presidente da FerjÚrsula Nery / Agência FERJ
Rubens Lopes será candidato único para o sétimo mandato na presidência da Ferj
Presidente tem apoio dos quatro grandes
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