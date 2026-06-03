Virginia Cavaliers e NC State Wolfpack iriam se enfrentar no Rio - Divulgação/ College Football Brasil

Virginia Cavaliers e NC State Wolfpack iriam se enfrentar no RioDivulgação/ College Football Brasil

Publicado 03/06/2026 17:34 | Atualizado 03/06/2026 17:53

O jogo de futebol americano universitário entre Virginia Cavaliers e NC State Wolfpack não vai mais acontecer no Rio de Janeiro e será transferido para Charlottesville, nos Estados Unidos. As duas instituições fizeram o anúncio nesta quarta-feira (3).

"Após extensa análise com parceiros operacionais e partes interessadas internacionais, o jogo de futebol americano entre NC State e Virginia de 2026, originalmente programado para ser disputado no Brasil, será transferido para Charlottesville, Virgínia, para este confronto da conferência. Essa mudança ocorreu após comunicação da Athlete Advantage, que informou à ACC e às universidades participantes que o evento não poderia ser realizado", diz um trecho do comunicado divulgado pelas duas universidades.

Por meio das redes sociais, o perfil do College Football Brasil lamentou a saída do jogo do Rio e informou que todos os ingressos que foram adquiridos serão integralmente reembolsados: "Nos próximos dias divulgaremos as orientações e procedimentos oficiais para reembolso, após alinhamento operacional com a Ticketmaster".