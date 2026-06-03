Virginia Cavaliers e NC State Wolfpack iriam se enfrentar no RioDivulgação/ College Football Brasil

Mais artigos de O Dia
O Dia
O jogo de futebol americano universitário entre Virginia Cavaliers e NC State Wolfpack não vai mais acontecer no Rio de Janeiro e será transferido para Charlottesville, nos Estados Unidos. As duas instituições fizeram o anúncio nesta quarta-feira (3).
"Após extensa análise com parceiros operacionais e partes interessadas internacionais, o jogo de futebol americano entre NC State e Virginia de 2026, originalmente programado para ser disputado no Brasil, será transferido para Charlottesville, Virgínia, para este confronto da conferência. Essa mudança ocorreu após comunicação da Athlete Advantage, que informou à ACC e às universidades participantes que o evento não poderia ser realizado", diz um trecho do comunicado divulgado pelas duas universidades.
Leia mais: Endrick e Rayan atacam de 'repórteres' e descontraem clima em coletiva
Inicialmente, o jogo estava marcado para acontecer no dia 29 de agosto, no Estádio Nilton Santos. No primeiro semestre deste ano, representantes das universidades vieram ao Rio para fazerem visitas técnicas.
Por meio das redes sociais, o perfil do College Football Brasil lamentou a saída do jogo do Rio e informou que todos os ingressos que foram adquiridos serão integralmente reembolsados: "Nos próximos dias divulgaremos as orientações e procedimentos oficiais para reembolso, após alinhamento operacional com a Ticketmaster".