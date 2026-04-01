Faculdades fazem visitas técnicas para garantir padrões internacionais em evento de futebol americano no Brasil - Divulgação/College Football Brasil

Faculdades fazem visitas técnicas para garantir padrões internacionais em evento de futebol americano no BrasilDivulgação/College Football Brasil

Publicado 01/04/2026 18:00

Rio - A preparação para a realização de um jogo inédito de futebol americano universitário no Brasil avançou com a realização de visitas técnicas conduzidas por representantes das universidades participantes e da organização local. O evento colocará frente a frente NC State Wolfpack e Virginia Cavaliers, em uma partida oficial que marca a expansão internacional da modalidade.

O evento está marcado para os dias 25 à 29 de agosto, no Estádio Nilton Santos. Ao todo, 19 integrantes estiveram no país, oito de cada universidade e três da operação, com o objetivo de avaliar, de forma minuciosa, toda a estrutura que será utilizada no evento. Cada equipe deve mobilizar cerca de 175 pessoas entre atletas, comissão técnica e staff.

As visitas tiveram como foco principal verificar se as instalações atendem aos critérios técnicos e operacionais exigidos nos Estados Unidos, além de apontar eventuais ajustes necessários. O roteiro foi definido em conjunto entre organização e universidades, com inspeções detalhadas ao longo de um dia inteiro em cada local.

A agenda incluiu visitas a hotéis de hospedagem, como o Hilton Copacabana e o Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, ao Estádio Nilton Santos, além de centro de treinamento (mantido em sigilo), hospitais e pontos logísticos como o aeroporto. Além disso, houve uma visita ao Roxy Dinner Show, que é um tradicional espaço cultural e de entretenimento localizado em Copacabana, que passou por revitalização.

No estádio, a avaliação envolveu todos os detalhes operacionais: condições do gramado, áreas de aquecimento, vestiários, acessos internos e espaços destinados a dirigentes e familiares. A estrutura médica também foi analisada com rigor, seguindo protocolos semelhantes aos utilizados em eventos de alto impacto, como no UFC, especialmente no tratamento de lesões ortopédicas e concussões.

A logística é outro ponto central. Com delegações numerosas, cada equipe terá cerca de 10 ônibus à disposição, além do suporte de órgãos públicos para garantir segurança e eficiência nos deslocamentos durante toda a operação do jogo. A avaliação inicial da delegação foi positiva, especialmente em relação ao Estádio Nilton Santos, que já recebeu grandes eventos esportivos.

Além do caráter histórico, por ser um dos primeiros jogos oficiais de futebol americano universitário no Brasil, o evento também é visto como uma oportunidade de posicionar o país no circuito internacional da modalidade, abrindo portas para novas partidas e ampliando o interesse do público local. Com as visitas técnicas concluídas, a organização avança na fase final de preparação para o evento.