Rivalidade entre Dida e Popó aflorou após confusão no Spaten Fight Night 2 - (Foto: Reprodução)

Rivalidade entre Dida e Popó aflorou após confusão no Spaten Fight Night 2 (Foto: Reprodução)

Publicado 03/06/2026 17:00

O Spaten Fight Night 3 ainda nem aconteceu - o evento está marcado para agosto -, mas André Dida já projeta uma possível participação na edição seguinte do evento. O treinador de Wanderlei Silva respondeu às provocações feitas por Acelino Popó Freitas após a vitória do tetracampeão mundial de Boxe sobre Whindersson Nunes, no último sábado (30), durante o Fight Music Show 8, em São Paulo.



Sem citar nomes, Popó utilizou a entrevista pós-luta para atacar um desafeto que, segundo muitos fãs, seria justamente André Dida. A declaração rapidamente repercutiu no meio dos esportes de combate e motivou uma resposta direta do treinador, que voltou a desafiar Acelino para um confronto dentro do ringue.



A rivalidade entre os dois ganhou força após os acontecimentos do Spaten Fight Night 2, realizado em setembro do ano passado. Na ocasião, Popó derrotou Wanderlei Silva por desclassificação, mas o clima esquentou após o combate, quando membros das equipes iniciaram uma confusão generalizada. Desde então, Dida tem insistido publicamente para enfrentar o pugilista em uma luta de Boxe.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o treinador afirmou que a fala de Popó foi direcionada a ele e sugeriu que o baiano estaria se contradizendo ao tentar minimizar sua relevância enquanto continua mencionando o assunto. Ao mesmo tempo, reforçou seu interesse em resolver as diferenças de forma esportiva.“Um dos momentos mais importantes de um atleta é quando acaba a luta, ele pega o microfone e agradece a todo mundo que ajudou a fazer aquela vitória ser possível. Agradece família, patrocinadores, time e também é um grande momento de promover o próximo combate. Muita gente me mandou o vídeo do Popó se dirigindo a mim. Ele tem que se decidir”, disse o treinador de Wand, que seguiu:“Ele fala que ninguém sabe quem é, mas depois fala que todo mundo sabe quem é. Então, ele mandou uma mensagem para mim, falando que eu quero aparecer. Popó, eu só quero lutar com você! Vamos sair na mão, meu irmão! Está tudo certo. Spaten 4, eu e você, luta principal. Está tudo certo. Vamos mostrar para todo mundo que aquilo que aconteceu na luta foi uma tragédia, não é normal, não acontece.Vamos mostrar para todo mundo que a gente consegue, sim, fazer um duelo limpo, justo, somente entre eu e você. Eu topo. Você topa? Vamos fazer essa luta acontecer. Ou o Popó vai ‘cocorocó’. Popó, vai amarelar? Está com medo? É só isso que vejo nos seus comentários, ‘O Popó está com medo de enfrentar o Dida’. Popó, pare de ser frouxo!”, concluiu.A provocação de Popó que deu origem à nova troca de farpas aconteceu logo após sua vitória sobre Whindersson. Na ocasião, o tetracampeão mundial voltou a desdenhar dos constantes desafios recebidos e fez uma declaração que muitos interpretaram como uma referência direta ao treinador de Wanderlei Silva.“Têm vários babacas aí tentando me desafiar, um bocado de gato morto querendo me desafiar, um bocado que diz que é treinador, que era do Muay Thai, que ganhou não sei o que, quer me desafiar. Meu irmão, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Vá procurar seu lugar, palhaço! O pessoal sabe de quem estou falando”, disse a lenda do Boxe, em entrevista registrada pelo canal Combate.