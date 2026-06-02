Anderson Silva reagiu às falas de Dana White, presidente do UFC (Foto: Dai Bueno)
A resposta veio na seção de comentários de uma publicação do perfil “Canal Punch”, no Instagram. Sem economizar nas palavras, Anderson Silva ironizou as declarações de Dana White, questionou informações citadas pelo presidente do UFC e relembrou sua importância histórica para a companhia durante os anos em que foi uma das principais estrelas do evento.
“Tudo aí (risos). O careca (Dana White) falando m***. Já estou fora da organização há muitos anos, mas pelo jeito nem os atuais lutadores nem o careca (Dana) conseguem esquecer os meus feitos. No fundo, o careca tá ligado que comigo não tinha 'mimimi', e geral entrava na porrada e eu salvei o evento mais de uma vez. E só pra constar, o careca parece que não sabe contar”, disse o brasileiro.
A fala de Anderson Silva surgiu poucos dias depois de Dana White revelar publicamente que o brasileiro nunca aceitou bem a decisão da organização de encerrar sua trajetória no UFC. Segundo o dirigente, a discordância começou quando ele passou a considerar que o veterano já não tinha mais condições de competir em alto nível dentro da empresa.
A despedida de Anderson Silva do Ultimate aconteceu em outubro de 2020, após derrota para Uriah Hall. Na ocasião, a saída do brasileiro gerou críticas de parte dos fãs por conta da ausência de homenagens ou qualquer cerimônia especial para um dos atletas mais importantes da história da organização.
Desde então, o relacionamento entre Anderson e o UFC passou a ser tratado com distanciamento. Um dos episódios que reforçou essa percepção ocorreu em 2023, quando o brasileiro foi introduzido ao Hall da Fama da companhia. Na cerimônia oficial, Spider não compareceu presencialmente e enviou um de seus filhos para representá-lo.
Considerado por muitos como o maior peso-médio de todos os tempos, Anderson Silva construiu um legado histórico no Ultimate. Entre 2006 e 2012, o brasileiro estabeleceu a sequência de 16 vitórias consecutivas na organização - marca que segue entre as maiores já registradas na história do MMA profissional.
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