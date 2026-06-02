Anderson Silva reagiu às falas de Dana White, presidente do UFC - (Foto: Dai Bueno)

Anderson Silva reagiu às falas de Dana White, presidente do UFC (Foto: Dai Bueno)

Publicado 02/06/2026 10:00 | Atualizado 02/06/2026 10:21

As recentes declarações de Dana White sobre sua relação estremecida com Anderson Silva repercutiram rapidamente no mundo do MMA. E o ex-campeão dos pesos-médios do UFC não demorou para responder. Após o presidente do Ultimate afirmar que o vínculo entre ambos se desgastou na reta final da passagem do brasileiro pela organização, o "Spider" utilizou as redes sociais para rebater o mandatário e ainda aproveitou para provocar Dana.



A resposta veio na seção de comentários de uma publicação do perfil “Canal Punch”, no Instagram. Sem economizar nas palavras, Anderson Silva ironizou as declarações de Dana White, questionou informações citadas pelo presidente do UFC e relembrou sua importância histórica para a companhia durante os anos em que foi uma das principais estrelas do evento.



“Tudo aí (risos). O careca (Dana White) falando m***. Já estou fora da organização há muitos anos, mas pelo jeito nem os atuais lutadores nem o careca (Dana) conseguem esquecer os meus feitos. No fundo, o careca tá ligado que comigo não tinha 'mimimi', e geral entrava na porrada e eu salvei o evento mais de uma vez. E só pra constar, o careca parece que não sabe contar”, disse o brasileiro.



A fala de Anderson Silva surgiu poucos dias depois de Dana White revelar publicamente que o brasileiro nunca aceitou bem a decisão da organização de encerrar sua trajetória no UFC. Segundo o dirigente, a discordância começou quando ele passou a considerar que o veterano já não tinha mais condições de competir em alto nível dentro da empresa.