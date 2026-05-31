Lucas Fernando e Jefferson Nascimento brilharam no LFA 234 - (Foto: Divulgação)

Lucas Fernando e Jefferson Nascimento brilharam no LFA 234 (Foto: Divulgação)

Publicado 31/05/2026 18:00 | Atualizado 31/05/2026 20:58

O LFA 234 ratificou dois campeões na noite de sexta-feira (29), no município paulista de Cajamar. Diante de um Ginásio do Polvilho lotado, com mais de 4 mil pessoas, Lucas Fernando e Jefferson Nascimento defenderam seus cinturões ao nocautear seus adversários com chutes impiedosos.



Na luta principal, válida pelo cinturão mundial dos meio-pesados, o carioca Lucas Fernando precisou de menos de dois minutos para encerrar o desafio contra goiano Leon Soares. Aluno de Pedro Rizzo e integrante de uma linhagem que remonta ao pioneiro Marco Ruas, o carioca utilizou a marca registrada da escola: o chute na perna. Um golpe contundente de direita na perna esquerda do desafiante, que caiu instantaneamente, sem condições de seguir.

Com o resultado, Lucas manteve o cinturão da categoria e ampliou seu cartel para 13 vitórias em 16 lutas profissionais. Vale destacar que o atleta já havia conquistado anteriormente o título dos pesos médios da organização.A disputa coprincipal teve um enredo mais complexo. O também carioca Jefferson Nascimento, o "Toddynho", começou melhor diante do uruguaio Gian Maurente e venceu o primeiro round, mas viu o adversário assumir o controle do combate nos assaltos seguintes. Em um dos momentos mais dramáticos da luta, Maurente chegou a derrubar o brasileiro com uma cotovelada giratória.Mesmo em desvantagem na pontuação, Toddynho encontrou a reação no quarto round. Sempre andando para frente, ele conectou um chute frontal no abdômen do uruguaio, que caiu rugindo de dor. A vitória garantiu a defesa do cinturão interino dos pesos leves, a manutenção da invencibilidade e a 13ª vitória consecutiva da carreira.O card principal também teve outras atuações de destaque. Mateus Soares dominou Edson dos Anjos e venceu por nocaute técnico ainda no primeiro round. Representando a cidade de Cajamar, Cássio Barão levou o público ao delírio ao nocautear João Souza em pouco mais de um minuto de luta.Outra cena que chamou atenção aconteceu no duelo entre Ícaro Brito e Edgar Oliveira. Após acertar um golpe que levou o adversário à lona, Ícaro percebeu que o oponente não tinha condições de prosseguir e interrompeu espontaneamente sua sequência de ataques, aguardando a intervenção do árbitro, que oficializou o nocaute técnico.Com o encerramento do LFA 234, a organização já tem data para voltar ao país. A próxima edição brasileira será o LFA 238, programado para o dia 31 de julho, em Brasília.Lucas Fernando venceu Leon Soares por nocaute técnico a 1min28s do R1Jefferson Nascimento venceu Gian Maurente por nocaute aos 2min00s do R4Mateus Soares venceu Edson dos Anjos por nocaute técnico aos 2min48s do R1Juliano Prescendo venceu Leonardo Cavalheiro da Silva por decisão unânimeCassio Barão Jr. venceu João Souza por nocaute aos 1min33s do R1Ícaro Brito venceu Edgar Oliveira por nocaute técnico aos 1min42s do R2Lincon Santos venceu Ivan Neves por decisão unânimeEduardo Dutra venceu Stefan Magalhães por finalização (mata-leão) aos 3min50s do R1Douglas Lapa venceu Emerson Richard por nocaute técnico aos 4min07s do R2Maicon Patrício de Jesus venceu Gustavo Rocha por finalização (mata-leão) aos 3min19s do R1Jean Sevalho venceu Douglas Silva por decisão unânimeFelipe Rosa venceu Celito Nascimento por nocaute técnico aos 4min28s do R1Laisa Silva venceu Laryssa Leila por decisão unânime