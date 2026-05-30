Abu Dhabi Jiu-Jitsu Tour promete agitar Capão da Canoa-RS - (Foto: Divulgação)

Abu Dhabi Jiu-Jitsu Tour promete agitar Capão da Canoa-RS (Foto: Divulgação)

Publicado 30/05/2026 10:00

Um dos maiores circuitos de jiu-jitsu do mundo terá o litoral norte gaúcho como destino em setembro. O Abu Dhabi Jiu-Jitsu Tour realiza entre os dias 4 e 6 uma etapa em Capão da Canoa, reunindo atletas de diferentes regiões do país e projetando impacto tanto no esporte quanto no turismo e na economia da cidade.



A competição, organizada pela AJP Brasil e pelo Instituto General de Ensino (IGE), com apoio da Prefeitura e da Secretaria de Municipal de Esporte e Lazer, deve reunir milhares de atletas, equipes e visitantes no litoral norte gaúcho.



Conhecida pelo forte fluxo turístico e pela tradição em receber grandes eventos, a cidade deve atrair atletas, equipes e amantes do jiu-jitsu de diversas regiões do Brasil. A expectativa da organização é de que mais de 3 mil pessoas circulem pelo município durante os dias de competição.

Para o vice-prefeito de Capão da Canoa, Renato Silveira, a realização da etapa representa um reconhecimento da capacidade da cidade de receber eventos de alcance internacional.“Receber uma etapa da AJP Abu Dhabi Jiu-Jitsu Tour é motivo de orgulho para Capão da Canoa. Trata-se de um dos maiores circuitos de jiu-jitsu do mundo, que coloca nossa cidade em evidência no cenário internacional do esporte. É também uma oportunidade de mostrar nossa estrutura, nossas belezas e a hospitalidade da nossa população”, afirmou.Além do impacto esportivo, a etapa da AJP Tour também deve gerar reflexos diretos na economia local. A presença de competidores, familiares e visitantes tende a aumentar a procura por hotéis, pousadas, bares, restaurantes, serviços de transporte e comércio em geral, além de criar empregos temporários ligados à realização do evento.Segundo Renato Silveira, a expectativa da administração municipal é de que a competição contribua para fortalecer diferentes setores da economia da cidade.“Um evento internacional atrai atletas, equipes e visitantes de várias regiões, o que significa hotéis ocupados, restaurantes movimentados e geração de renda para muitas famílias. Cada visitante que chega a Capão da Canoa conhece a cidade, consome no comércio local e ajuda a movimentar a economia do município”, disse.A competição também amplia a presença de Capão da Canoa no calendário esportivo do Rio Grande do Sul, utilizando o esporte como ferramenta de desenvolvimento econômico, movimentação turística fora da alta temporada de verão e transformação social. Parte das vagas será destinada gratuitamente a atletas oriundos de projetos sociais.A iniciativa recebeu elogios da administração municipal, que vê no esporte uma ferramenta importante de formação e inclusão.“Nós acreditamos no esporte como instrumento de transformação social. O jiu-jitsu ensina disciplina, respeito, foco e superação. Ver atletas dos projetos sociais participando de um evento desse porte é motivo de satisfação, porque cria oportunidades e contribui para a formação de cidadãos”, destacou o vice-prefeito.À frente da organização local da competição, o faixa-preta Luís Brito destacou a importância da chegada da AJP Brasil ao município e o potencial do evento para gerar benefícios dentro e fora dos tatames.“Estou muito feliz com a realização do AJP Abu Dhabi Jiu-Jitsu Tour em Capão da Canoa, uma cidade que admiro muito e que possui enorme potencial turístico e esportivo. Tenho certeza de que este evento irá fortalecer ainda mais o município, movimentando a economia local e promovendo o esporte. Estamos trabalhando intensamente para entregar uma grande experiência para atletas, visitantes e toda a comunidade. Agradeço à Prefeitura de Capão da Canoa e à Secretaria de Esporte e Lazer pelo apoio e parceria nesta grande realização”, afirmou o faixa-preta Luís Brito, representante do Instituto General de Ensino (IGE).