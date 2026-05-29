Rafael Carino palestrou na Rio2C sobre prevenção e tratamento da dependência química - (Foto: Divulgação)

Rafael Carino palestrou na Rio2C sobre prevenção e tratamento da dependência química (Foto: Divulgação)

Publicado 29/05/2026 07:00 | Atualizado 29/05/2026 18:29

Com uma trajetória de sucesso nas artes marciais, o faixa-preta de Jiu-Jitsu Rafael Carino vem se consolidando pelo trabalho também como palestrante, onde passa sua visão e suas experiências sobre prevenção e tratamento da dependência química por meio das artes marciais e dos esportes.



Na última quinta-feira (28), o ex-lutador foi convidado para mais uma importante palestra, dessa vez no Rio2C 2026, um dos maiores eventos de criatividade e inovação da América Latina. Rafael Carino esteve presente no painel da ViV Saúde mental e emocional, no palco Brainspace, que tem como ponto de partida o cérebro e a mente humana.

Rafael Carino, que é professor de Educação Física e também Terapeuta em Dependência Química, celebrou mais uma oportunidade de falar sobre o tema e conscientizar diversas pessoas sobre prevenção e tratamento."Muito feliz de ter sido convidado para participar da palestra da ViV Saúde mental e emocional, onde eu vim trazendo uma ferramenta inovadora, que é o Jiu-Jitsu terapêutico e o Dojô recuperação. Dividi o palco com a Simone (Simon), que foi uma intermediadora, o doutor Ricardo Patitucci, que é diretor médico geral da Viv Saúde, e o Thiago (Leão), que é um grande nome do Yoga no Brasil", destacou Rafael Carino.Ao longo dos últimos anos, Carino vem desenvolvendo um trabalho de grande relevância através das artes marciais, usando o esporte como ferramenta de acolhimento, recuperação e desenvolvimento humano. Com as artes marciais estão ocupando espaços cada vez maiores fora do tatame, o faixa-preta trouxe sua visão e de que forma o esporte lhe trouxe benefícios."A gente pôde falar um pouco sobre saúde mental, os vícios e liberdades. Eu vim trazendo o Dojô recuperação como ferramenta importante no tratamento não apenas da dependência química, mas de outros transtornos mentais, como bipolaridade, borderline, TAG, TDAH, depressão e isso foi muito importante. Também contei um pouco da minha dependência química, 19 anos de uso, e hoje completo 20 anos limpo, de recuperação, onde o Jiu-Jitsu foi uma ferramenta importantíssima para não deixar eu morrer usando drogas e para me manter limpo, em recuperação, me tornando forte e resiliente na minha caminhada", finalizou.