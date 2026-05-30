Cigano e Werdum vão se enfrentar, segundo informações, em luta de grappling - (Foto: Divulgação/Gamebred Bareknuckle)

Cigano e Werdum vão se enfrentar, segundo informações, em luta de grappling (Foto: Divulgação/Gamebred Bareknuckle)

Publicado 30/05/2026 12:00

Fabrício Werdum e Junior Cigano voltarão a dividir o mesmo palco nos esportes de combate. Os dois veteranos dos pesos-pesados foram anunciados como protagonistas de mais um capítulo da rivalidade construída ao longo de quase duas décadas e irão se enfrentar no dia 8 de agosto, em Florianópolis (SC), pelo evento Kings Championship, promovido pelo renomado treinador Rafael Cordeiro.



Embora a organização ainda não tenha oficializado todos os detalhes do confronto, informações divulgadas pela página “Laerte Viana na Área - MMA” apontam que o duelo deve acontecer sob as regras do grappling. O combate marcará a terceira vez que os ex-campeões do UFC estarão frente a frente em competições profissionais.