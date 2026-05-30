Cigano e Werdum vão se enfrentar, segundo informações, em luta de grappling (Foto: Divulgação/Gamebred Bareknuckle)
Embora a organização ainda não tenha oficializado todos os detalhes do confronto, informações divulgadas pela página “Laerte Viana na Área - MMA” apontam que o duelo deve acontecer sob as regras do grappling. O combate marcará a terceira vez que os ex-campeões do UFC estarão frente a frente em competições profissionais.
O histórico entre os brasileiros começou ainda em 2008, quando Cigano derrotou Werdum por nocaute no primeiro round durante o UFC 90. Anos depois, em 2023, os rivais voltaram a se enfrentar em um evento de MMA sem luvas, e novamente Junior levou a melhor, desta vez na decisão dividida dos juízes.
Aos 48 anos, Werdum tenta reencontrar o caminho das vitórias após um período afastado das competições. O gaúcho não atua desde setembro de 2023 e busca encerrar a sequência negativa que atravessa nos esportes de combate. Reconhecido mundialmente pelo alto nível no Jiu-Jitsu, o veterano construiu uma carreira histórica no MMA, com passagem marcante pelo UFC e cinturão conquistado diante de Cain Velasquez.
Do outro lado, Cigano segue em atividade aos 42 anos e ainda busca espaço em eventos alternativos após sua saída do Ultimate. O catarinense entrou em ação recentemente no card liderado por Ronda Rousey e Gina Carano, mas acabou derrotado por Robelis Despaigne via nocaute ainda no primeiro round. Mesmo assim, o ex-campeão dos pesos-pesados do UFC continua sendo um dos nomes mais populares da história do MMA brasileiro.
Além do peso histórico da trilogia, o confronto também carrega um componente simbólico importante para os fãs da velha geração do UFC. Tanto Werdum quanto Cigano fizeram parte de uma era marcante da divisão até 120kg e ajudaram a consolidar o Brasil no topo do MMA mundial ao longo dos anos 2010.
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