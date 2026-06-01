Joe Rogan criticou escolhas do UFC Casa Branca, evento que tem apoio de Donald Trump (Foto: Reprodução)
Durante episódio recente do podcast "The Joe Rogan Experience", a voz mais conhecida das transmissões do UFC afirmou que fatores externos podem comprometer diretamente o desempenho dos lutadores. Entre os principais pontos levantados por Rogan estão o calor extremo previsto para Washington em junho, além da presença de insetos no local da competição.
“Não gosto da ideia de lutar ao ar livre. É junho em Washington, D.C. Nós pesquisamos, no mesmo dia ano passado estava 38ºC. Um calor infernal. E a desidratação? Os insetos são um grande problema. Como diabos eles vão se livrar dos insetos? Vão colocar repelentes por toda a parte? Vão encharcar o lugar de pesticida? Não acho que você deveria competir em uma luta de título mundial em um ambiente sem o devido controle", disse Joe Rogan, que seguiu:
"Deveria ser dentro de uma arena com ar-condicionado. Deveria ser em um ambiente controlado. Construam a p*** de um teto. Vocês não têm todo o dinheiro do mundo? Não querem fazer isso pelos EUA? São 4 mil lugares? Construam uma arena para 4 mil pessoas. Imagina se alguém perde uma luta porque estava muito quente e os lutadores desidratados?”, completou Joe.
As críticas de Joe Rogan se somam às preocupações já manifestadas anteriormente pelo próprio Dana White. Presidente da organização, o dirigente admitiu recentemente que condições climáticas severas podem alterar o andamento do show. Segundo ele, fatores como tempestades, raios e ventos fortes estão sendo monitorados pela produção do evento.
Além das questões climáticas, Dana também revelou preocupação com a quantidade de mosquitos na região da Casa Branca. O mandatário chegou a discutir alternativas com sua equipe de produção para minimizar o impacto dos insetos durante as lutas, incluindo o uso de ventiladores e outras medidas preventivas.
Marcado para o dia 14 de junho, o UFC Casa Branca promete ser um dos eventos mais emblemáticos da história da organização. Na luta principal, Ilia Topuria e Justin Gaethje disputam a unificação dos cinturões dos pesos-leves. Já na segunda atração mais importante da noite, Alex Poatan estreia oficialmente nos pesos-pesados diante de Ciryl Gane, em duelo válido pelo título interino da categoria. O Brasil ainda contará com Diego Lopes e Maurício Ruffy no card histórico.
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