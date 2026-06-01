Joe Rogan criticou escolhas do UFC Casa Branca, evento que tem apoio de Donald Trump - (Foto: Reprodução)

Joe Rogan criticou escolhas do UFC Casa Branca, evento que tem apoio de Donald Trump (Foto: Reprodução)

Publicado 01/06/2026 10:15

A realização do UFC Casa Branca segue cercada de expectativa, mas também de preocupação nos bastidores da organização. Desta vez, quem demonstrou forte incômodo com as condições do evento foi Joe Rogan. Apresentador e comentarista histórico do Ultimate, o americano criticou duramente a decisão de promover o card ao ar livre, apontando riscos tanto para os atletas quanto para o espetáculo.



Durante episódio recente do podcast "The Joe Rogan Experience", a voz mais conhecida das transmissões do UFC afirmou que fatores externos podem comprometer diretamente o desempenho dos lutadores. Entre os principais pontos levantados por Rogan estão o calor extremo previsto para Washington em junho, além da presença de insetos no local da competição.



“Não gosto da ideia de lutar ao ar livre. É junho em Washington, D.C. Nós pesquisamos, no mesmo dia ano passado estava 38ºC. Um calor infernal. E a desidratação? Os insetos são um grande problema. Como diabos eles vão se livrar dos insetos? Vão colocar repelentes por toda a parte? Vão encharcar o lugar de pesticida? Não acho que você deveria competir em uma luta de título mundial em um ambiente sem o devido controle", disse Joe Rogan, que seguiu:



"Deveria ser dentro de uma arena com ar-condicionado. Deveria ser em um ambiente controlado. Construam a p*** de um teto. Vocês não têm todo o dinheiro do mundo? Não querem fazer isso pelos EUA? São 4 mil lugares? Construam uma arena para 4 mil pessoas. Imagina se alguém perde uma luta porque estava muito quente e os lutadores desidratados?”, completou Joe.