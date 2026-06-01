Joe Rogan criticou escolhas do UFC Casa Branca, evento que tem apoio de Donald Trump (Foto: Reprodução)

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A realização do UFC Casa Branca segue cercada de expectativa, mas também de preocupação nos bastidores da organização. Desta vez, quem demonstrou forte incômodo com as condições do evento foi Joe Rogan. Apresentador e comentarista histórico do Ultimate, o americano criticou duramente a decisão de promover o card ao ar livre, apontando riscos tanto para os atletas quanto para o espetáculo.

Durante episódio recente do podcast "The Joe Rogan Experience", a voz mais conhecida das transmissões do UFC afirmou que fatores externos podem comprometer diretamente o desempenho dos lutadores. Entre os principais pontos levantados por Rogan estão o calor extremo previsto para Washington em junho, além da presença de insetos no local da competição.

“Não gosto da ideia de lutar ao ar livre. É junho em Washington, D.C. Nós pesquisamos, no mesmo dia ano passado estava 38ºC. Um calor infernal. E a desidratação? Os insetos são um grande problema. Como diabos eles vão se livrar dos insetos? Vão colocar repelentes por toda a parte? Vão encharcar o lugar de pesticida? Não acho que você deveria competir em uma luta de título mundial em um ambiente sem o devido controle", disse Joe Rogan, que seguiu:

"Deveria ser dentro de uma arena com ar-condicionado. Deveria ser em um ambiente controlado. Construam a p*** de um teto. Vocês não têm todo o dinheiro do mundo? Não querem fazer isso pelos EUA? São 4 mil lugares? Construam uma arena para 4 mil pessoas. Imagina se alguém perde uma luta porque estava muito quente e os lutadores desidratados?”, completou Joe.
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As críticas de Joe Rogan se somam às preocupações já manifestadas anteriormente pelo próprio Dana White. Presidente da organização, o dirigente admitiu recentemente que condições climáticas severas podem alterar o andamento do show. Segundo ele, fatores como tempestades, raios e ventos fortes estão sendo monitorados pela produção do evento.

Além das questões climáticas, Dana também revelou preocupação com a quantidade de mosquitos na região da Casa Branca. O mandatário chegou a discutir alternativas com sua equipe de produção para minimizar o impacto dos insetos durante as lutas, incluindo o uso de ventiladores e outras medidas preventivas.

Marcado para o dia 14 de junho, o UFC Casa Branca promete ser um dos eventos mais emblemáticos da história da organização. Na luta principal, Ilia Topuria e Justin Gaethje disputam a unificação dos cinturões dos pesos-leves. Já na segunda atração mais importante da noite, Alex Poatan estreia oficialmente nos pesos-pesados diante de Ciryl Gane, em duelo válido pelo título interino da categoria. O Brasil ainda contará com Diego Lopes e Maurício Ruffy no card histórico.