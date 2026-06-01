Cabo Frio International Cup 2026 terá Game Fight e outras grandes equipes presentes (Foto: Reprodução)
Segundo Ronaldo, o time vem realizando uma preparação intensa nas últimas semanas, focando em todos os aspectos necessários para chegar em alto nível à competição da CBJJD. “A preparação está sendo muito forte. Intensificamos os treinos físicos, técnicos e estratégicos porque entendemos a importância de um campeonato desse porte. Temos atletas experientes e também jovens talentos que vêm evoluindo bastante. A expectativa é excelente”, afirmou.
Mais do que buscar medalhas, o líder da Game Fight - Jaconé destaca que o objetivo é mostrar a força do trabalho desenvolvido pela equipe ao longo dos anos. “Queremos mostrar a identidade da Game Fight dentro do cenário competitivo. Nosso foco sempre foi formar atletas de verdade, criando uma cultura baseada em disciplina, respeito e competitividade”, explicou.
Fundada com a proposta de unir formação esportiva e desenvolvimento humano, a equipe vive atualmente um momento de consolidação. Presente em Jaconé, Maricá, Araruama e Cabo Frio, a Game Fight trabalha de forma integrada entre suas unidades para oferecer melhores condições de treinamento aos atletas e fortalecer ainda mais o Jiu-Jitsu na Região dos Lagos.
“O nosso objetivo sempre foi representar bem a região, revelar talentos e dar oportunidade para muitas pessoas que talvez nunca tivessem contato com as artes marciais. Hoje vejo a equipe mais madura, estruturada e preparada para desafios ainda maiores”, destacou Ronaldo, ressaltando o crescimento da modalidade no interior do estado.
De olho no Cabo Frio International Cup, a meta da equipe vai além dos resultados individuais. “Buscamos títulos e grandes resultados, mas também queremos proporcionar experiência competitiva aos nossos atletas, fortalecer a mentalidade da equipe e continuar construindo nosso nome nos cenários estadual, nacional e internacional”.
Para Ronaldo, a realização de eventos de grande porte na Região dos Lagos tem papel fundamental no desenvolvimento do esporte. “Ainda existe espaço para crescer muito. Temos atletas talentosos e um público forte para o Jiu-Jitsu. A CBJJD vem fazendo um trabalho importante ao trazer grandes competições para mais perto dos atletas da região, gerando oportunidades, visibilidade e motivação para as equipes locais”, complementou.
Com inscrições abertas até esta segunda-feira (1º) no site www.cbjjd.com.br, o Cabo Frio International Cup promete reunir alguns dos principais nomes do Jiu-Jitsu fluminense em mais uma etapa decisiva da temporada 2026. E a Game Fight chega pronta para fazer barulho diante da torcida da Região dos Lagos.
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