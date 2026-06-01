Cabo Frio International Cup 2026 terá Game Fight e outras grandes equipes presentes - (Foto: Reprodução)

Cabo Frio International Cup 2026 terá Game Fight e outras grandes equipes presentes (Foto: Reprodução)

Publicado 01/06/2026 09:00 | Atualizado 01/06/2026 09:50

A reta final de inscrições para o Cabo Frio International Cup - através do site www.cbjjd.com.br - chega ao fim nesta segunda-feira (1º), e equipes de Jiu-Jitsu toda a Região dos Lagos aceleram os preparativos para a segunda etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026. Entre elas está a Game Fight, liderada pelo faixa-preta Ronaldo Lopes em Jaconé, que promete marcar presença com uma delegação forte e motivada no evento marcado para os dias 6 e 7 de junho, no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto.



Segundo Ronaldo, o time vem realizando uma preparação intensa nas últimas semanas, focando em todos os aspectos necessários para chegar em alto nível à competição da CBJJD. “A preparação está sendo muito forte. Intensificamos os treinos físicos, técnicos e estratégicos porque entendemos a importância de um campeonato desse porte. Temos atletas experientes e também jovens talentos que vêm evoluindo bastante. A expectativa é excelente”, afirmou.