Werdum vai abrilhantar transmissão do Liga Monstro MMA - (Foto: Divulgação)

Werdum vai abrilhantar transmissão do Liga Monstro MMA (Foto: Divulgação)

Publicado 02/06/2026 09:00

O ex-campeão peso pesado do UFC Fabrício Werdum será uma das atrações fora do cage na primeira edição do Liga Monstro MMA, que acontece no próximo sábado, dia 6, em Curitiba. O gaúcho foi confirmado como comentarista oficial da transmissão do evento, ao vivo pela RedeTV!, ao lado do narrador Marcelo do Ó.



A programação da semana em Curitiba contará com uma série de atividades abertas ao público. A agenda começa na quarta-feira, dia 3, às 19h, com a coletiva de imprensa oficial no Hotel Victoria Villa. No dia seguinte, também às 19h, os atletas participam de um treino aberto na Academia Uplay, localizada no Shopping Estação.



Na sexta-feira, dia 5, acontece a pesagem oficial e a captação de imagens para a transmissão, entre 8h e 12h, novamente no Hotel Victoria Villa. À noite, das 19h às 23h, o Hard Rock Cafe Curitiba recebe a pesagem cerimonial e as tradicionais encaradas entre os lutadores.