Werdum vai abrilhantar transmissão do Liga Monstro MMA (Foto: Divulgação)
A programação da semana em Curitiba contará com uma série de atividades abertas ao público. A agenda começa na quarta-feira, dia 3, às 19h, com a coletiva de imprensa oficial no Hotel Victoria Villa. No dia seguinte, também às 19h, os atletas participam de um treino aberto na Academia Uplay, localizada no Shopping Estação.
Na sexta-feira, dia 5, acontece a pesagem oficial e a captação de imagens para a transmissão, entre 8h e 12h, novamente no Hotel Victoria Villa. À noite, das 19h às 23h, o Hard Rock Cafe Curitiba recebe a pesagem cerimonial e as tradicionais encaradas entre os lutadores.
Todas as atividades realizadas entre quarta e sexta-feira terão entrada gratuita para os fãs. Os ingressos para sábado estão à venda no link https://www.bilheteriadigital.com/liga-monstro-combate-06-de-junho.
A programação de lutas será iniciada no sábado com transmissão digital a partir das 18h pelos canais da RedeTV! GO e YouTube. O card preliminar começa às 18h40. Após um show de intervalo programado para 20h50, o card principal terá início às 21h40 nas plataformas digitais. A transmissão na televisão aberta começa às 23h, pela RedeTV!, enquanto a luta principal está prevista para 0h50.
O Liga Monstro MMA estreia com um card que reúne nomes conhecidos do cenário nacional e internacional. Na luta principal, os ex-UFCs Elizeu Capoeira e Jesse Taylor disputam o cinturão inaugural dos meio-médios. O evento também contará com confrontos de MMA, boxe e participações de influenciadores.
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