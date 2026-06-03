Gabi Pessanha alcançou a marca de 12 títulos mundiais e está próximo de superar o recorde de Buchecha(Foto: Dai Bueno)
Cria da Cidade de Deus, Gabi Pessanha conquista 12º título mundial e mira recorde de Buchecha no Jiu-Jitsu
Com a conquista, Gabi ultrapassou marcas históricas de nomes como Roger Gracie, Bruno Malfacine e Bia Mesquita, todos com dez títulos mundiais
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Marcado para o dia 27 de junho e com inscrições abertas em www.cbjjd.com.br, campeonato tem o apoio do Refrigerante Mineirinho
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