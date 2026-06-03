Gabi Pessanha alcançou a marca de 12 títulos mundiais e está próximo de superar o recorde de Buchecha - (Foto: Dai Bueno)

Gabi Pessanha alcançou a marca de 12 títulos mundiais e está próximo de superar o recorde de Buchecha(Foto: Dai Bueno)

Publicado 03/06/2026 15:00 | Atualizado 03/06/2026 16:33

A rainha do Jiu-Jitsu segue fazendo história. No último fim de semana, durante o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado na tradicional Pirâmide de Long Beach, na Califórnia (EUA), a faixa-preta Gabi Pessanha alcançou a marca de 12 títulos mundiais na faixa-preta, consolidando ainda mais seu nome entre as maiores atletas de todos os tempos.

Representando a Infight, a carioca conquistou mais um ouro duplo ao derrotar Tayane Porfírio nas finais do super-pesado e também do absoluto. O resultado garantiu o sexto ouro duplo consecutivo da atleta em Mundiais da IBJJF, um feito sem precedentes na modalidade.

Com a conquista, Gabi ultrapassou marcas históricas de nomes como Roger Gracie, Bruno Malfacine e Bia Mesquita, todos com dez títulos mundiais. Agora, considerando homens e mulheres, a brasileira está atrás apenas de Marcus Buchecha, que soma 13 conquistas na faixa-preta.

Gabi destacou que, além do número total de títulos, também igualou Buchecha na quantidade de conquistas no absoluto, reforçando o peso histórico da campanha.

“Na realidade, a gente equiparou o Buchecha no número de absolutos e conquistou seis categorias e seis absolutos, totalizando 12 títulos. Passamos Roger, Malfacine e Bia Mesquita. Isso nos posiciona de uma forma diferente na história do esporte. Com a idade que eu tenho, isso abre um potencial muito grande para os próximos anos. Antes a pergunta era se isso aconteceria. Agora, a questão é quando vamos bater esse recorde”, afirmou.

A campeã também valorizou a rivalidade construída com Tayane Porfírio, adversária das duas finais em Long Beach. Segundo Gabi, os confrontos frequentes entre as duas atletas ajudam a elevar ainda mais o nível da competição: “Ela é uma atleta muito experiente, de nível altíssimo, e representa sempre um grande desafio. Mas é para isso que a gente trabalha”, disse.

Aos 25 anos, Gabi Pessanha já ocupa um lugar privilegiado na história do Jiu-Jitsu mundial e não esconde o próximo objetivo. Com apenas um título de diferença para o recorde absoluto de Buchecha, a faixa-preta deixa claro que pretende quebrar o recorde no Mundial de 2027: “Vamos estar mais forte, mais experiente e mais destemida. Com certeza vamos em busca disso”, concluiu a multicampeã.