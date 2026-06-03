Copa Ibérica de Jiu-Jitsu Desportivo será válida como segunda etapa do Circuito Nacional Português 2026 (Foto: @kappa.photosforyou)
Após o sucesso do Portugal National Open, que ocorreu em Coimbra, a expectativa é de mais uma grande competição reunindo atletas de diferentes nacionalidades em disputas Gi & No-Gi, do kids ao master, além de reforçar o crescimento do Jiu-Jitsu português dentro do cenário europeu.
A Copa Ibérica também terá peso importante na corrida pelo ranking do Circuito Nacional Português 2026. Os atletas seguem na disputa pelas premiações da temporada, que incluem prémios em dinheiro para as equipes, passagem aérea e inscrição para competir em Barcelona, em 2027, além das premiações dos absolutos.
Lançado este ano, o Circuito Nacional Português vem se consolidando rapidamente como uma das principais novidades do calendário europeu. A proposta da ISBJJA é oferecer eventos de alto nível técnico e uma estrutura profissional para atletas, professores e equipas.
Com a reta final de inscrições em andamento, a tendência é de uma última semana bastante movimentada. Quem deseja competir em Pinhal Novo e seguir firme na disputa pelo ranking - e as premiações - deve garantir sua vaga até o dia 8 de junho através do site oficial da ISBJJA.
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