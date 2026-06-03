Copa Ibérica de Jiu-Jitsu Desportivo será válida como segunda etapa do Circuito Nacional Português 2026 - (Foto: @kappa.photosforyou)

Copa Ibérica de Jiu-Jitsu Desportivo será válida como segunda etapa do Circuito Nacional Português 2026 (Foto: @kappa.photosforyou)

Publicado 03/06/2026 08:00

Falta pouco para a realização da Copa Ibérica de Jiu-Jitsu Desportivo, segunda etapa do Circuito Nacional Português 2026 e que vai marcar a estreia da ISBJJA em Pinhal Novo. O evento acontece no dia 13 de junho, e as inscrições seguem abertas apenas até a próxima segunda-feira, dia 08/06, através do site www.isbjja.com.



Após o sucesso do Portugal National Open, que ocorreu em Coimbra, a expectativa é de mais uma grande competição reunindo atletas de diferentes nacionalidades em disputas Gi & No-Gi, do kids ao master, além de reforçar o crescimento do Jiu-Jitsu português dentro do cenário europeu.



A Copa Ibérica também terá peso importante na corrida pelo ranking do Circuito Nacional Português 2026. Os atletas seguem na disputa pelas premiações da temporada, que incluem prémios em dinheiro para as equipes, passagem aérea e inscrição para competir em Barcelona, em 2027, além das premiações dos absolutos.