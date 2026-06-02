Professores que ganharam inscrições pelo incentivo do Mineirinho celebram Sul Fluminense International Cup - (Foto: Divulgação)

Professores que ganharam inscrições pelo incentivo do Mineirinho celebram Sul Fluminense International Cup (Foto: Divulgação)

Publicado 02/06/2026 07:00 | Atualizado 02/06/2026 11:12

A região Sul Fluminense do Rio de Janeiro se prepara para receber mais um grande evento da CBJJD em 2026. E no dia 27 de junho, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo desembarca em Vassouras com o Sul Fluminense International Cup, competição que nasce com a proposta de fortalecer a modalidade na região e abrir caminho para a criação de um circuito regional já em 2027.



O evento contará com o apoio fundamental do Refrigerante Mineirinho, patrocinador oficial do tradicional Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu da CBJJD. Demonstrando seu compromisso com o esporte e com a inclusão social, a empresa irá custear as inscrições de centenas de atletas oriundos de projetos sociais, ampliando o acesso à competição e criando oportunidades para jovens talentos demonstrarem seu potencial nos tatames.