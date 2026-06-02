Professores que ganharam inscrições pelo incentivo do Mineirinho celebram Sul Fluminense International Cup (Foto: Divulgação)
O evento contará com o apoio fundamental do Refrigerante Mineirinho, patrocinador oficial do tradicional Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu da CBJJD. Demonstrando seu compromisso com o esporte e com a inclusão social, a empresa irá custear as inscrições de centenas de atletas oriundos de projetos sociais, ampliando o acesso à competição e criando oportunidades para jovens talentos demonstrarem seu potencial nos tatames.
Entre os professores que tiveram alunos contemplados estiveram Fábio Queiroz (GFTeam - Paulo de Frontin), Fábio Henrique (Gracie Barra - Barra Mansa), Emerson de Paula (EP JJ - Barra do Piraí), Leandro (Demian Maia JJ - Vassouras), Zé Carlos (Carlson Gracie - Mendes) e mais.
Outro importante parceiro do evento é a Plug Locações, empresa responsável pela estrutura audiovisual, garantindo o padrão de qualidade que marca os eventos organizados pela CBJJD em todo o estado do Rio.
Segundo o presidente Rogério Gavazza, o Sul Fluminense International Cup representa muito mais do que um campeonato isolado:
“Este será o evento piloto para a implantação de um grande circuito regional em 2027. O Sul Fluminense vive um momento de crescimento expressivo no número de academias, professores e praticantes de Jiu-Jitsu. Nosso objetivo é aproximar os grandes eventos dos atletas da região, oferecendo mais oportunidades de participação e desenvolvimento esportivo”.
A proposta da entidade é criar o Circuito Mineirinho Sul Fluminense de Jiu-Jitsu no ano que vem, levando etapas para diferentes cidades da região e proporcionando uma estrutura profissional semelhante à dos consagrados circuitos organizados pela CBJJD, como o Circuito Rio Mineirinho e o Circuito Costa do Sol.
Além da valorização dos atletas locais, o projeto prevê premiações de destaque, incluindo disputas por passagens internacionais e oportunidades de integração ao programa Atleta Mineirinho Gold Team, iniciativa que vem incentivando o desenvolvimento de competidores de alto rendimento em todo o estado.
Para que o projeto se torne realidade, a participação das academias, equipes, professores e atletas da região será decisiva no dia 27 de junho. Com inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br e vagas limitadas a 1.000 competidores, o evento chega para movimentar a economia local e oferecer novas oportunidades esportivas.
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