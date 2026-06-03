Além das semifinais do Fight do Milhão, Jungle Fight 151 reúne outras grandes lutas - (Foto: Divulgação)

Além das semifinais do Fight do Milhão, Jungle Fight 151 reúne outras grandes lutas (Foto: Divulgação)

Publicado 03/06/2026 09:00

O Jungle Fight anunciou o card completo de sua 151ª edição, marcada para o próximo sábado, dia 6, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP). O evento terá como principal atração as semifinais masculinas do Fight do Milhão, torneio disputado na categoria meio-médio (até 77 kg) que oferece ao campeão nada menos que meio milhão de reais, a maior premiação da história do MMA nacional. A transmissão será ao vivo pela Globo, logo após o programa "Altas Horas", além dos canais SporTV e Combate, a partir das 20h. Os ingressos para o evento foram esgotados em poucas horas.



As semifinais colocam frente a frente quatro atletas que impressionaram na primeira fase da competição. Representando o Rio de Janeiro, Ernane Pimenta encara o mineiro Guilherme Silva. Os dois garantiram vaga após conquistarem vitórias por nocaute na fase de abertura do torneio. Na outra semifinal, o paulista Matheus "The Monster" mede forças com Fabrício Bakai, de Minas Gerais. The Monster avançou após vencer por finalização, enquanto Bakai conquistou sua classificação por decisão unânime dos juízes.

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Além das semifinais do Fight do Milhão, o card reúne atletas de diversas regiões do país e destaca a força do MMA no Vale do Paraíba. A região estará representada por nomes ligados diretamente ao cenário local, como Victor Rodrigues Soares de Miranda, da equipe Sagat Thai, de São José dos Campos, e Lukas Edwardo dos Santos, atleta da Mundo Fight, academia sediada no município e responsável pela formação de diversos competidores profissionais.



A presença de atletas da região se estende também a cidades vizinhas. Guilherme Lazzarini e Luís Gusmão, ambos de Jacareí e representantes da Mundo Fight, integram o card da edição. O grupo simboliza a consolidação do Vale do Paraíba como um dos polos emergentes do MMA no país, impulsionado pelo trabalho de academias locais e pela realização frequente de eventos na região.



Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou a importância do Vale do Paraíba para o crescimento da modalidade e agradeceu o apoio recebido para a realização do evento.



"São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba vêm crescendo muito no MMA. Quero agradecer ao Manoel, da Farma Conde, que faz toda a diferença para que possamos realizar um evento deste porte, além do deputado federal Milton Vieira e do prefeito Anderson Farias, que acreditam no esporte como ferramenta de inclusão social e transformação de vidas. Esse apoio é fundamental para abrir oportunidades para a juventude e fortalecer o MMA brasileiro".



Para o deputado federal Milton Vieira, o impacto do evento vai além do aspecto esportivo e alcança diretamente a formação de jovens e a projeção da cidade.



“O MMA é uma grande ferramenta de inclusão para os nossos jovens, para trabalhar e ganhar dinheiro honestamente. Será um grande evento e São José dos Campos vai para o mundo".



Já o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, destacou os impactos esportivos, econômicos e sociais gerados pela realização do Jungle Fight no município.



“São José dos Campos, que já é referência em grandes eventos esportivos no Brasil, amplia ainda mais o leque de atrações com a disputa deste que é um dos maiores campeonatos de MMA das Américas. Trazer estrelas nacionais das artes marciais mistas para competir aqui representa o sucesso da concessão da Arena Municipal por meio da parceria público-privada. Além do espetáculo em si, o torneio promove solidariedade por meio da arrecadação de alimentos para o Fundo Social, que entregará os donativos a entidades cadastradas”.



O secretário de Esporte de São José dos Campos, Tiago Dias, destacou a importância da realização de grandes eventos para fortalecer a vocação esportiva do município.



“A chegada do Jungle Fight em São José dos Campos é um marco histórico para a cidade e para toda região do Vale do Paraíba. Ter um evento de repercussão internacional e o maior da América Latina consolida a cidade como referência nos grandes eventos esportivos junto com as demais capitais. O anúncio mobilizou a cidade toda e gerou uma grande expectativa, e com certeza vai ser uma grande festa para o esporte”, encerrou. Além das semifinais do Fight do Milhão, o card reúne atletas de diversas regiões do país e destaca a força do MMA no Vale do Paraíba. A região estará representada por nomes ligados diretamente ao cenário local, como Victor Rodrigues Soares de Miranda, da equipe Sagat Thai, de São José dos Campos, e Lukas Edwardo dos Santos, atleta da Mundo Fight, academia sediada no município e responsável pela formação de diversos competidores profissionais.A presença de atletas da região se estende também a cidades vizinhas. Guilherme Lazzarini e Luís Gusmão, ambos de Jacareí e representantes da Mundo Fight, integram o card da edição. O grupo simboliza a consolidação do Vale do Paraíba como um dos polos emergentes do MMA no país, impulsionado pelo trabalho de academias locais e pela realização frequente de eventos na região.Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou a importância do Vale do Paraíba para o crescimento da modalidade e agradeceu o apoio recebido para a realização do evento."São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba vêm crescendo muito no MMA. Quero agradecer ao Manoel, da Farma Conde, que faz toda a diferença para que possamos realizar um evento deste porte, além do deputado federal Milton Vieira e do prefeito Anderson Farias, que acreditam no esporte como ferramenta de inclusão social e transformação de vidas. Esse apoio é fundamental para abrir oportunidades para a juventude e fortalecer o MMA brasileiro".Para o deputado federal Milton Vieira, o impacto do evento vai além do aspecto esportivo e alcança diretamente a formação de jovens e a projeção da cidade.“O MMA é uma grande ferramenta de inclusão para os nossos jovens, para trabalhar e ganhar dinheiro honestamente. Será um grande evento e São José dos Campos vai para o mundo".Já o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, destacou os impactos esportivos, econômicos e sociais gerados pela realização do Jungle Fight no município.“São José dos Campos, que já é referência em grandes eventos esportivos no Brasil, amplia ainda mais o leque de atrações com a disputa deste que é um dos maiores campeonatos de MMA das Américas. Trazer estrelas nacionais das artes marciais mistas para competir aqui representa o sucesso da concessão da Arena Municipal por meio da parceria público-privada. Além do espetáculo em si, o torneio promove solidariedade por meio da arrecadação de alimentos para o Fundo Social, que entregará os donativos a entidades cadastradas”.O secretário de Esporte de São José dos Campos, Tiago Dias, destacou a importância da realização de grandes eventos para fortalecer a vocação esportiva do município.“A chegada do Jungle Fight em São José dos Campos é um marco histórico para a cidade e para toda região do Vale do Paraíba. Ter um evento de repercussão internacional e o maior da América Latina consolida a cidade como referência nos grandes eventos esportivos junto com as demais capitais. O anúncio mobilizou a cidade toda e gerou uma grande expectativa, e com certeza vai ser uma grande festa para o esporte”, encerrou.

CARD COMPLETO:



Jungle Fight 151

Farma Conde Arena, São José dos Campos, SP

Sábado, 6 de junho de 2026



Semifinais Fight do Milhão



77 kg: Matheus "The Monster" Araújo (SP) x Fabrício Bakai (PI)

77 kg: Ernane Pimenta (RJ) x Guilherme Silva Almeida (MG)



Outras lutas



77 kg: Adolpho Luis Pereira (SC) x Rafael Silva de Souza "Cabeça" (MG)

108 kg: Guilherme Lazzarini (SP) x Gerado Junio Mendes Rodrigues (MG)

84 kg: Oton Jasse (RJ) x Gustavo (CE)

77 kg: Everson Silva (MG) x Igor Delespoti Zanuncio (ES)

66 kg: Matheus Galudão Silveira (SC) x Lukas Edwardo dos Santos (AP)

57 kg: Hailton Lopes (AP) x Cláudir Antônio Abreu dos Santos (RS)

57 kg: Guilherme Alves (SP) x Hudson Machado do Nascimento (RJ)

70 kg: Bruno César "El Toro" (SP) x Caio Viking (SE)

61 kg: João Pepeu "El Brabo" (SP) x Victor Anderson de Souza Lima (AP)

66 kg: Bruce Lee Silva Almeida (MG) x Jargu Rospigliosi (SC)

77 kg: Felipe Alves (SP) x Luís Gusmão (SP)

64 kg: Thiago Ferreira Santos (SP) x Victor Rodrigues Soares de Miranda (SP)