Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1 - Rudy Carezzevoli / AFP

Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Rudy Carezzevoli / AFP

Publicado 03/06/2026 17:11

Rio - Gabriel Bortoleto tenta trilhar seu próprio caminho na Fórmula 1 após acumular títulos na F3 e na F2. Em entrevista ao portal "Racingnews365", o piloto da Audi avaliou a evolução natural de sua carreira e comentou o peso das constantes comparações com Ayrton Senna.



"Senna é o maior de todos os tempos, então ter o meu nome na mesma frase dele já é uma grande coisa. Eu sou brasileiro, ele é meu ídolo. Eu li sobre ele, vi vídeos sobre ele e sou muito grato por isso, mas às vezes é difícil ser comparado a alguém que ganhou tanto quando se está no início de sua carreira", explicou o brasileiro.



Mesmo sem ter visto o tricampeão correr ao vivo, Bortoleto revela o desejo de resgatar o hábito das manhãs de domingo em família. Para ele, o combustível diário nas pistas é devolver o Brasil ao topo do automobilismo e motivar novas gerações de torcedores.



"Quero trazer felicidade ao meu país, quero fazê-los acordarem no domingo de manhã e assistirem a uma corrida com suas famílias, e ter as mesmas memórias que eu tive com meu pai quando era mais novo. Eu não vi o Senna, mas vi outros pilotos ganhando corridas e tenho essas belas memórias na vida, que espero poder dar às crianças no Brasil."



Ciente do peso da imprensa e das expectativas em torno de seu desempenho, o piloto valoriza a paixão da torcida nacional e pede tempo para consolidar a própria trajetória no esporte.



"Há muitas coisas positivas e negativas sobre isso, e quando você não vence as pessoas podem ser muito duras, mas tem muita gente que apoia no Brasil. Nós somos o povo que mais apoia. Então espero que daqui a 10 ou 15 anos a gente esteja conversando de novo, e que nós possamos dizer se foi válido me comparar com ele", destacou.



Bortoleto volta à pista no Grande Prêmio de Mônaco, que acontece entre os dias 5 e 7 de junho. A largada da corrida principal no circuito de rua está programada para o domingo, às 10h (de Brasília).