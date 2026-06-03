Ronaldinho Gaúcho da chapéu em Pierre Gasly - Reprodução/YouTube TVMonaco

Ronaldinho Gaúcho da chapéu em Pierre GaslyReprodução/YouTube TVMonaco

Publicado 03/06/2026 16:28 | Atualizado 03/06/2026 16:28

Ronaldinho Gaúcho participou da Racing Stars Football Cup, uma partida beneficente promovida antes do GP de Monaco da Fórmula 1, e esbanjou categoria logo no início. No sexto minuto de jogo no Stade Louis II, nesta quarta-feira (3), ele aplicou um chapéu no piloto francês Pierre Gasly.

Confira no vídeo abaixo:

Ronaldinho deu um chapéu no Gasly e pediu desculpas pic.twitter.com/DhDOKMoRad — Mercedes-AMG F1 Brasil (@MercedesAMGF1BR) June 3, 2026

O jogo beneficente apoia instituições de caridade. Na edição deste ano, os fundos arrecadados serão doados para duas organizações que promovem serviços de saúde: um na África; e outro no Sudeste Asiático - os esforços atualmente estão direcionados para o Vietnã, conforme aponta o site da instituição.