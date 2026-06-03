Ronaldinho Gaúcho da chapéu em Pierre GaslyReprodução/YouTube TVMonaco

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Ronaldinho Gaúcho participou da Racing Stars Football Cup, uma partida beneficente promovida antes do GP de Monaco da Fórmula 1, e esbanjou categoria logo no início. No sexto minuto de jogo no Stade Louis II, nesta quarta-feira (3), ele aplicou um chapéu no piloto francês Pierre Gasly.
Confira no vídeo abaixo:
O jogo beneficente apoia instituições de caridade. Na edição deste ano, os fundos arrecadados serão doados para duas organizações que promovem serviços de saúde: um na África; e outro no Sudeste Asiático - os esforços atualmente estão direcionados para o Vietnã, conforme aponta o site da instituição.