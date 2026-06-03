Ronaldinho Gaúcho da chapéu em Pierre GaslyReprodução/YouTube TVMonaco
Ronaldinho deu um chapéu no Gasly e pediu desculpas pic.twitter.com/DhDOKMoRad— Mercedes-AMG F1 Brasil (@MercedesAMGF1BR) June 3, 2026
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Ronaldinho Gaúcho da chapéu em Pierre GaslyReprodução/YouTube TVMonaco
Ronaldinho deu um chapéu no Gasly e pediu desculpas pic.twitter.com/DhDOKMoRad— Mercedes-AMG F1 Brasil (@MercedesAMGF1BR) June 3, 2026
Vídeo: Ronaldinho Gaúcho dá chapéu em piloto da Fórmula 1 durante jogo
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