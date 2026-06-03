Lionel Messi celebra gol pelo Inter Miami, dos Estados Unidos - Chandan Khanna / AFP

Lionel Messi celebra gol pelo Inter Miami, dos Estados UnidosChandan Khanna / AFP

Publicado 03/06/2026 16:10

O argentino Lionel Messi foi anunciado, nesta quarta-feira (3), como o vencedor do Prêmio Princesa das Astúrias dos Esportes, que reconheceu seu trabalho dentro de campo e fora dos gramados, a favor "das crianças mais desfavorecidas".



Messi, "o jogador que mais títulos conquistou na história do futebol, também ganhou o respeito e a admiração de todos por seu comportamento exemplar dentro de campo e por sua constância, humildade e compromisso com o jogo coletivo", afirmou o júri em sua decisão.



"Além de seu talento deslumbrante e excepcional trajetória esportiva", Messi tem um "formidável e contínuo trabalho solidário para promover o acesso à educação e ao cuidado da saúde das crianças mais desfavorecidas", acrescentou o júri.



"Este prêmio tem um valor muito especial para mim", afirmou Messi em uma declaração divulgada pela Fundação Princesa das Astúrias (FPA), na qual recordou que "Espanha e Catalunha são parte da minha vida: foi lá que cresci como jogador, vivi muitos anos e foi onde meus filhos nasceram".



"Espero que minha história sirva para muitos meninos e meninas continuarem sonhando, com trabalho e amor pelo esporte, e sabendo que o mais importante é tentar ser uma pessoa boa e respeitar os valores que o esporte nos ensina", acrescentou o argentino.



Os Prêmios Princesa de Astúrias, instituídos em 1981 e considerados os mais prestigiosos do mundo ibero-americano, são dotados de 50.000 euros (58.000 dólares, R$ 290.000) e uma escultura criada pelo falecido artista catalão Joan Miró.



O astro argentino, que está prestes a completar 39 anos e se prepara para participar de sua sexta Copa do Mundo, foi selecionado entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades que concorriam ao prêmio neste ano.



'La Pulga', como era chamado na infância por sua compleição física, teve a maior parte de sua carreira esportiva no Barcelona, onde chegou ainda criança e de onde saiu em 2021 para jogar duas temporadas no Paris Saint-Germain e, a partir de 2023, no Inter Miami.



A FPA considera Messi "o jogador de futebol de maior sucesso de todos os tempos" por seus 47 títulos, ao longo de uma carreira "muito constante ao longo do tempo" em que se destacou "por sua liderança dentro de campo".



Vencedor da Bola de Ouro em oito ocasiões, Messi faz um "importante trabalho solidário" por meio da fundação que leva seu nome, "dedicada a promover o acesso à educação e à saúde para crianças em situação de vulnerabilidade", acrescentou a FPA em comunicado.



O prêmio dos Esportes é o sexto dos oito da atual edição do Princesa das Astúrias, concedido anualmente, a ritmo de um por semana. No ano passado, a vencedora foi a tenista americana Serena Williams.



A seleção brasileira masculina de futebol recebeu o prêmio em 2002, ano em que conquistou seu quinto título da Copa do Mundo.



Os prêmios, que levam o nome do título da herdeira do trono da Coroa espanhola, a princesa Leonor, serão entregues por ela e pelos reis Felipe VI e Letizia em outubro, em uma cerimônia em Oviedo.