Lionel Messi celebra gol pelo Inter Miami, dos Estados UnidosChandan Khanna / AFP
Messi, "o jogador que mais títulos conquistou na história do futebol, também ganhou o respeito e a admiração de todos por seu comportamento exemplar dentro de campo e por sua constância, humildade e compromisso com o jogo coletivo", afirmou o júri em sua decisão.
"Além de seu talento deslumbrante e excepcional trajetória esportiva", Messi tem um "formidável e contínuo trabalho solidário para promover o acesso à educação e ao cuidado da saúde das crianças mais desfavorecidas", acrescentou o júri.
"Este prêmio tem um valor muito especial para mim", afirmou Messi em uma declaração divulgada pela Fundação Princesa das Astúrias (FPA), na qual recordou que "Espanha e Catalunha são parte da minha vida: foi lá que cresci como jogador, vivi muitos anos e foi onde meus filhos nasceram".
"Espero que minha história sirva para muitos meninos e meninas continuarem sonhando, com trabalho e amor pelo esporte, e sabendo que o mais importante é tentar ser uma pessoa boa e respeitar os valores que o esporte nos ensina", acrescentou o argentino.
O astro argentino, que está prestes a completar 39 anos e se prepara para participar de sua sexta Copa do Mundo, foi selecionado entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades que concorriam ao prêmio neste ano.
'La Pulga', como era chamado na infância por sua compleição física, teve a maior parte de sua carreira esportiva no Barcelona, onde chegou ainda criança e de onde saiu em 2021 para jogar duas temporadas no Paris Saint-Germain e, a partir de 2023, no Inter Miami.
Vencedor da Bola de Ouro em oito ocasiões, Messi faz um "importante trabalho solidário" por meio da fundação que leva seu nome, "dedicada a promover o acesso à educação e à saúde para crianças em situação de vulnerabilidade", acrescentou a FPA em comunicado.
O prêmio dos Esportes é o sexto dos oito da atual edição do Princesa das Astúrias, concedido anualmente, a ritmo de um por semana. No ano passado, a vencedora foi a tenista americana Serena Williams.
A seleção brasileira masculina de futebol recebeu o prêmio em 2002, ano em que conquistou seu quinto título da Copa do Mundo.
Os prêmios, que levam o nome do título da herdeira do trono da Coroa espanhola, a princesa Leonor, serão entregues por ela e pelos reis Felipe VI e Letizia em outubro, em uma cerimônia em Oviedo.
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