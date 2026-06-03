Troféu da Libertadores - Divulgação/X @LibertadoresBR
Troféu da Libertadores
Divulgação/X @LibertadoresBR
Publicado 03/06/2026 21:10 | Atualizado 03/06/2026 21:29
Paraguai - A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (3), a tabela detalhada das oitavas de final da Libertadores de 2026. O
Fluminense
enfrentará o Independiente Rivadavia em duas terças (11 e 18 de agosto). Já o
Flamengo
medirá forças com o Cruzeiro em duas quartas (12 e 19 de agosto).
O Tricolor avançou como o segundo colocado do Grupo C e fará o segundo jogo diante do time argentino fora de casa. Já o Rubro-Negro, que conquistou a melhor campanha da fase de grupos, será o mandante da partida da volta contra a equipe mineira.
Confira a tabela
FLUMINENSE x INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Jogo de ida: terça-feira, 11/8, às 19h, no Maracanã, Rio de Janeiro.
Jogo de volta: terça-feira, 18/8, às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.
ESTUDIANTES x UNIVERSIDAD CATÓLICA
Jogo de ida: terça-feira, 11/8, às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata.
Jogo de volta: terça-feira, 18/8, às 21h30, na Claro Arena, Santiago.
TOLIMA x INDEPENDIENTE DEL VALLE
Jogo de ida: terça-feira, 11/8, às 21h30, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué.
Jogo de volta: terça-feira, 18/8, às 21h30, no estádio a ser definido.
PLATENSE x COQUIMBO UNIDO
Jogo de ida: quarta-feira, 12/8, às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, Vicente López
Jogo de volta: quarta-feira, 19/8, às 19h, em estádio a ser definido.
PALMEIRAS x CERRO PORTEÑO
Jogo de ida: quarta-feira, 12/8, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo.
Jogo de volta: quarta-feira, 19/8, às 19h, no Estádio Ueno La Nueva Olla, Assunção.
CRUZEIRO x FLAMENGO
Jogo de ida: quarta-feira, 12/8, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte
Jogo de volta: quarta-feira, 19/8, às 21h30, no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.
MIRASSOL x LDU
Jogo de ida: quinta-feira, 13/8, às 19h, em estádio a ser definido.
Jogo de volta: quinta-feira, 20/8, às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.
ROSARIO CENTRAL x CORINTHIANS
Jogo de ida: quinta-feira, 13/8, às 21h30, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário.
Jogo de volta: quinta-feira, 20/8, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.
*Todas as partidas estão no horário de Brasília.
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