Troféu da Libertadores - Divulgação/X @LibertadoresBR

Troféu da LibertadoresDivulgação/X @LibertadoresBR

Publicado 03/06/2026 21:10 | Atualizado 03/06/2026 21:29

Paraguai - A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (3), a tabela detalhada das oitavas de final da Libertadores de 2026. O Fluminense enfrentará o Independiente Rivadavia em duas terças (11 e 18 de agosto). Já o Flamengo medirá forças com o Cruzeiro em duas quartas (12 e 19 de agosto).

O Tricolor avançou como o segundo colocado do Grupo C e fará o segundo jogo diante do time argentino fora de casa. Já o Rubro-Negro, que conquistou a melhor campanha da fase de grupos, será o mandante da partida da volta contra a equipe mineira.

Confira a tabela

TABELA DEFINIDA! Datas e horários das Oitavas de Final da CONMEBOL #Libertadores, em agosto. pic.twitter.com/z2qQEzd37T — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 3, 2026

FLUMINENSE x INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Jogo de ida: terça-feira, 11/8, às 19h, no Maracanã, Rio de Janeiro.



Jogo de volta: terça-feira, 18/8, às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

ESTUDIANTES x UNIVERSIDAD CATÓLICA

Jogo de ida: terça-feira, 11/8, às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata.



Jogo de volta: terça-feira, 18/8, às 21h30, na Claro Arena, Santiago.

TOLIMA x INDEPENDIENTE DEL VALLE

Jogo de ida: terça-feira, 11/8, às 21h30, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué.



Jogo de volta: terça-feira, 18/8, às 21h30, no estádio a ser definido.

PLATENSE x COQUIMBO UNIDO

Jogo de ida: quarta-feira, 12/8, às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, Vicente López



Jogo de volta: quarta-feira, 19/8, às 19h, em estádio a ser definido.

PALMEIRAS x CERRO PORTEÑO

Jogo de ida: quarta-feira, 12/8, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo.



Jogo de volta: quarta-feira, 19/8, às 19h, no Estádio Ueno La Nueva Olla, Assunção.

CRUZEIRO x FLAMENGO

Jogo de ida: quarta-feira, 12/8, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte



Jogo de volta: quarta-feira, 19/8, às 21h30, no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.



MIRASSOL x LDU

Jogo de ida: quinta-feira, 13/8, às 19h, em estádio a ser definido.



Jogo de volta: quinta-feira, 20/8, às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

ROSARIO CENTRAL x CORINTHIANS

Jogo de ida: quinta-feira, 13/8, às 21h30, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário.



Jogo de volta: quinta-feira, 20/8, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

*Todas as partidas estão no horário de Brasília.