José Mourinho será o novo técnico do Real MadridFilipe Amorim / AFP
Presidente do Real Madrid anuncia acerto com o técnico José Mourinho
Treinador português assumirá o comando do time merengue em caso de vitória do dirigente na eleição
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