José Mourinho será o novo técnico do Real Madrid - Filipe Amorim / AFP

José Mourinho será o novo técnico do Real MadridFilipe Amorim / AFP

Publicado 03/06/2026 19:30 | Atualizado 03/06/2026 19:30

Rio - José Mourinho será o novo técnico do Real Madrid. Candidato a reeleição, o presidente Florentino Pérez anunciou o acerto com o treinador português, caso vença o pleito do próximo dia 7 de junho. O mandatário terá a concorrência do empresário Enrique Riquelme, marcando a primeira eleição competitiva em 20 anos.

Florentino Pérez chegou à presidência do Real Madrid para o primeiro mandato em 2000, e depois foi reeleito em 2004, nas duas vezes derrotando Lorenzo Sanz. Na época, foi responsável por formar o time conhecido como "Galácticos", que contava com nomes como Ronaldo, Zidane, Beckham, entre outros.

Após o segundo mandato, Florentino Pérez só retornou à presidência do Real Madrid em 2009. Na época, foi responsável pelas contratações de Cristiano Ronaldo, Kaká e Benzema. Desde então, o time merengue conquistou seis títulos da Liga dos Campeões e modernizou o estádio Santiago Bernabéu.

Caso Florentino Pérez confirme a vitória no pleito, José Mourinho fará sua segunda passagem no comando do Real Madrid. O treinador português comandou o time entre 2010 e 2013, período em que conquistou três títulos: o Campeonato Espanhol de 2011/12, a Copa do Rei de 2010/11 e a Supercopa da Espanha de 2012.