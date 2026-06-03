Magic Paula é medalhista olímpica e campeã mundial de basquete - Divulgação/CBC

Magic Paula é medalhista olímpica e campeã mundial de basqueteDivulgação/CBC

Publicado 03/06/2026 19:00 | Atualizado 03/06/2026 19:27

Rio - O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) realizará no Rio de Janeiro uma programação especial voltada ao fortalecimento da formação esportiva no país. As ações acontecem nos dias 8 e 10 de junho, e incluem uma palestra da medalhista olímpica e campeã mundial de basquete Magic Paula no Tijuca Tênis Clube, além da edição carioca do Fórum de Formação Esportiva das Capitais.

No dia 8 de junho, o Tijuca Tênis Clube receberá Magic Paula, embaixadora do CBC e um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro, para uma palestra inspiradora dentro do Programa Embaixadores CBC nos Clubes. A iniciativa promove a aproximação entre grandes ídolos do esporte nacional e atletas em formação, incentivando a troca de experiências e o fortalecimento da cultura esportiva nos clubes formadores.

Já no dia 10 de junho, o Rio de Janeiro será sede do Fórum de Formação Esportiva das Capitais, projeto criado pelo CBC para ampliar o debate sobre políticas de desenvolvimento esportivo e integração entre clubes, federações, confederações e gestores públicos. A iniciativa dá sequência ao trabalho realizado nos Fóruns Estaduais de Formação Esportiva, promovidos pela entidade em todo o Brasil.

"Os Fóruns das Capitais representam mais um passo importante do CBC para aproximar ainda mais os agentes responsáveis pela formação esportiva no Brasil. O Rio de Janeiro possui enorme relevância no cenário esportivo nacional, reunindo clubes tradicionais, federações e grandes atletas, o que potencializa ainda mais o impacto desse encontro", disse Paulo Maciel, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes.

Os Fóruns de Formação Esportiva das Capitais têm como objetivo reunir lideranças de clubes formadores, gestores públicos, federações e demais profissionais envolvidos no esporte para discutir estratégias voltadas ao fortalecimento da formação de atletas no Brasil. A proposta do CBC é ampliar o alcance do projeto nas capitais brasileiras nos próximos anos.

"O Programa Embaixadores CBC nos Clubes proporciona experiências inspiradoras e aproxima nossos jovens atletas de histórias que representam dedicação, superação e excelência esportiva. Esse intercâmbio fortalece o ambiente dos clubes formadores e contribui diretamente para o desenvolvimento do esporte brasileiro", completou o presidente.