Di María em ação durante jogo do Rosario Central - Marcelo Manera / AFP

Di María em ação durante jogo do Rosario CentralMarcelo Manera / AFP

Publicado 02/06/2026 21:47 | Atualizado 02/06/2026 21:48

Ángel Di María exaltou Messi e Cristiano Ronaldo, mas apontou o craque argentino como o melhor entre os dois. O jogador do Rosario Central citou o "talento natural" do compatriota como o diferencial para defender a opinião.

"Para mim, eles são os dois melhores da história nesta era, não são? E tem o Diego (Maradona) também... Mas entre os dois, a diferença está no que um conquistou e o que o outro conquistou. Para mim, o Leo é melhor que o Cristiano porque ele tem um talento natural. Ele não precisa trabalhar constantemente para igualar ou competir com outra pessoa", disse Ángel Di María, em entrevista ao site 'Ballon d’Or'.

Ele trabalhou com Cristiano Ronaldo na época de Real Madrid. Com Messi, a parceria aconteceu na seleção argentina e também no PSG.

"Eu tive a melhor relação com os dois e também os auxiliava. Foi algo único. A melhor coisa que poderia ter me acontecido foi jogar com duas pessoas que vêm competindo pela Bola de Ouro há mais de 20 anos", afirmou Di María.