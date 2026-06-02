Di María em ação durante jogo do Rosario CentralMarcelo Manera / AFP
Jogador que atuou com Messi e Cristiano Ronaldo aponta o melhor entre os dois
Ele exaltou a dupla, mas citou o 'talento natural' para defender a opinião
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Seleção realiza primeiro treino após chegar aos Estados Unidos
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Jogador da Atalanta está perto de ser anunciado como novo reforço do clube inglês
Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves é homenageado com mural em Bangu
A obra foi produzida pelo artista Pablo Bizu e busca inspirar crianças da comunidade
Kane vê Bola de Ouro em Londres como bom presságio: 'Seria algo incrível'
Com 61 gols na temporada pelo Bayern, atacante inglês se coloca entre os favoritos ao prêmio
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