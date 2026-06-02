Harry Kane vive o auge de sua carreira no BayernKarl-Josef Hildenbrand / AFP
Para o capitão da seleção inglesa, ter a entrega do prêmio de melhor do mundo na capital britânica traz um ingrediente especial à disputa.
"Ganhar em Londres seria algo incrível. Talvez seja até um bom presságio. Ser coroado na minha cidade natal daria um significado ainda maior ao prêmio", comentou.
"Se deixarmos a Copa do Mundo de lado, acho que mereço ganhar. Os favoritos são os jogadores que chegaram à final da Champions League e eu. Não sou daqueles que dizem que merecem a Bola de Ouro a qualquer custo. Tento deixar que minhas atuações em campo falem por si mesmas", declarou o atleta, que destacou a sua regularidade ao longo de todo o ano.
Apesar da confiança pelo rendimento no Bayern, o centroavante sabe do peso que o torneio mundial tem na escolha do vencedor em Londres: "Se a Inglaterra vencer a Copa do Mundo, certamente eu estaria entre os favoritos. É natural imaginar que o prêmio possa ir para um jogador inglês nesse cenário", concluiu.
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