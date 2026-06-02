Harry Kane vive o auge de sua carreira no Bayern - Karl-Josef Hildenbrand / AFP

Harry Kane vive o auge de sua carreira no BayernKarl-Josef Hildenbrand / AFP

Publicado 02/06/2026 19:36 | Atualizado 02/06/2026 19:48

Inglaterra - Destaque do Bayern de Munique, Harry Kane acredita que fez por merecer a Bola de Ouro deste ano. Em entrevista ao jornal francês 'L'Équipe', o centroavante de 32 anos afirmou que suas atuações o credenciam ao prêmio. O jogador marcou impressionantes 61 gols na temporada com a camisa do time alemão.



Para o capitão da seleção inglesa, ter a entrega do prêmio de melhor do mundo na capital britânica traz um ingrediente especial à disputa.



"Ganhar em Londres seria algo incrível. Talvez seja até um bom presságio. Ser coroado na minha cidade natal daria um significado ainda maior ao prêmio", comentou.



Kane reconhece que os finalistas da Liga dos Campeões largam como concorrentes de peso, mas defende a força de seus números individuais.



"Se deixarmos a Copa do Mundo de lado, acho que mereço ganhar. Os favoritos são os jogadores que chegaram à final da Champions League e eu. Não sou daqueles que dizem que merecem a Bola de Ouro a qualquer custo. Tento deixar que minhas atuações em campo falem por si mesmas", declarou o atleta, que destacou a sua regularidade ao longo de todo o ano.



Ao ultrapassar a barreira dos 60 gols na temporada, o inglês entrou para um grupo restrito de jogadores que já atingiram tal feito - Messi e Cristiano Ronaldo são os outros. Kane admite que atingir esse patamar parecia algo fora da realidade no início da carreira, mas garante não se acomodar e já planeja superar a própria marca na próxima temporada.



Apesar da confiança pelo rendimento no Bayern, o centroavante sabe do peso que o torneio mundial tem na escolha do vencedor em Londres: "Se a Inglaterra vencer a Copa do Mundo, certamente eu estaria entre os favoritos. É natural imaginar que o prêmio possa ir para um jogador inglês nesse cenário", concluiu.