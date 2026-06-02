Gabriel Magalhães lamenta pênalti perdidoAFP
Vendas de camisas de zagueiro da Seleção aumentam após perda de pênalti na final da 'Champions'
Defensor, de 28 anos, recebeu consolo do clube
Presidente do Flamengo envia proposta de emenda no estatuto por profissionalismo
Entre as mudanças, está a alteração de 'Conselho Diretor' para 'Conselho Gestor'
Vendas de camisas de zagueiro da Seleção aumentam após perda de pênalti na final da 'Champions'
Defensor, de 28 anos, recebeu consolo do clube
Zico faz publicação misteriosa e fãs reagem: 'Alguém vai pagar caro'
Ídolo postou frase enigmática no Instagram e despertou reações entre os internautas
Botafogo e São Paulo negociam valores para transferência do volante Newton
Clubes discutem modelo de empréstimo com obrigação de compra por metas
Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos goleia em amistoso
Seleção marroquina venceu Madagascar por 4 a 0
Flamengo tem interesse na contratação de apoiador argentino
Jogador, de 27 anos, já foi alvo do Fluminense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.