Gabriel Magalhães lamenta pênalti perdido - AFP

Gabriel Magalhães lamenta pênalti perdidoAFP

Publicado 02/06/2026 18:20

Rio - A perda do pênalti na final da Liga dos Campeões não fez o zagueiro Gabriel Magalhães, de 28 anos, cair em descrédito com os torcedores do Arsenal. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", a camisa do defensor registrou aumento de 350% nas vendas depois da partida.

O zagueiro foi um dos destaques do Arsenal na temporada e ajudou na conquista do título do Campeonato Inglês, interrompendo um jejum de 22 anos. Porém, na disputa de pênaltis na Liga dos Campeões, o brasileiro cobrou sua penalidade para fora e encerrou a possibilidade de taça inédita para os Gunners.

"Obrigado à incrível torcida pelo apoio. Nos vemos na próxima temporada", escreveu Gabriel Magalhães nas redes sociais depois de ter sido aplaudido pelos torcedores.

O zagueiro, de 28 anos, irá atuar ao lado de Marquinhos, que foi campeão pelo PSG, como zagueiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. O próximo jogo do Brasil será contra o Egito, neste sábado (6), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.