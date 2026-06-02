Infantino entrega o prêmio polêmico 'Paz da Fifa - O Futebol Une o Mundo' a Donald TrumpAFP
Federação norueguesa recorre a comitê da Fifa contra prêmio da paz entregue a Trump
Honraria foi entregue ao presidente dos Estados Unidos durante o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo
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Fluminense encaminha renovação de contrato com filho de Felipe Melo
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Craque argentino conquistou pela primeira vez o mundo em 2022 e tentará repetir feito
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