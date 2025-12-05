Gianni Infantino entrega o prêmio 'Paz da Fifa - O Futebol Une o Mundo' ao presidente Donald Trump - AFP

Publicado 05/12/2025 14:44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o "Prêmio da Paz da Fifa - O Futebol Une o Mundo" nesta sexta-feira (5), durante a cerimônia de sorteio da Copa do Mundo. A entidade anunciou a criação da honraria em novembro deste ano.

Segundo a nota publicada pela Fifa na época, o prêmio é dado para "para homenagear indivíduos que realizaram ações excepcionais e extraordinárias em prol da paz e, ao fazê-lo, uniram pessoas em todo o mundo".

O presidente da entidade, Gianni Infantino, que é próximo de Trump, foi o responsável pelo anúncio durante a cerimônia. Após receber a honraria, ele fez um discurso para agradecer.

"Muito obrigado. É realmente uma das maiores honras da minha vida. Muito mais que palavras podem falar. Salvamos milhões e milhões de pessoas, o Congo é um exemplo. Mais de 10 milhões de pessoas morreram, e mais de 10 iriam morrer. Índia, Paquistão e tantas outras guerras que conseguimos encerrar, outras que terminamos antes mesmo de começar", disse Donald Trump.

A escolha de Trump como o vencedor não surpreende. O presidente dos Estados Unidos nunca escondeu que gostaria de ter levar o Nobel da Paz. No fim de setembro, ele disse que seria um "insulto" aos Estados Unidos se ele não recebesse o prêmio

Elogios a Pelé



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou Pelé antes do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (5). Em entrevista ao 'SporTV', ainda no tapete vermelho, ele colocou o ex-jogador como um "dos maiores de todos os tempos".

"Vi um homem chamado Pelé jogar, isso entrega minha idade (risos). Foi um grande evento. Eu me lembro bem, fui um dos poucos que teve o privilégio de vê-lo ao vivo. Um dos maiores de todos os tempos", disse .

Logo depois foi perguntado sobre um favorito para ganhar a Copa do Mundo: "Sim, eu tenho favorito. São os Estados Unidos. Não sei quais são as chances, mas somos os Estados Unidos", afirmou Trump, sorrindo.