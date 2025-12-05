Bebeto levantou a taça da Copa do Mundo pelo Brasil em 1994, nos Estados Unidos - Divulgação / CBF

05/12/2025

Campeões pelo Brasil em 1994, Bebeto e Cafu - capitão de outra conquista, em 2002 -, analisaram os adversários da Amarelinha na fase inicial da Copa do Mundo de 2026. Em sorteio realizado no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (5) , a Seleção caiu no Grupo C e enfrentará Escócia, Haiti e Marrocos em busca de uma vaga no mata-mata do torneio internacional.

"Acho que temos um grupo muito bom. O Brasil, quando vai para a Copa do Mundo, vai forte. Não tenho dúvida alguma", declarou Bebeto, em entrevista à 'Cazé TV'.

Cafu conquistou o troféu da Copa do Mundo pelo Brasil duas vezes, em 1994 e 2002

"Desejo toda a sorte para o mister na seleção brasileira. Sabemos da capacidade e do potencial dele. São três jogos, tem que tentar conquistar três vitórias. Um país que quer vencer a Copa do Mundo não escolhe os adversários", disse Cafu, ao 'SporTV'.

O Brasil fará sua estreia em 13 de junho contra Marrocos, ainda sem local definido (Boston ou Nova Jersey). O segundo jogo será contra Haiti em 19 de junho (Boston ou Filadélfia) e a última partida nessa fase será contra a Escócia, dia 24 (Atlanta ou Miami).

A Fifa deixou para sábado (6) a divulgação da tabela detalhada, em evento que começará às 14h (de Brasília). Com isso, somente depois a Amarelinha conhecerá estádio e horários de seus compromissos. O motivo alegado pela entidade é poder adaptar os duelos aos fusos horários dos países envolvidos.

Veja os grupos da Copa do Mundo de 2026

Grupo A

A1 - México

A2 - África do Sul

A3 - Coreia do Sul

A4 - Dinamarca ou Macedônia do Norte ou República Tcheca ou Irlanda

Grupo B

B1 - Canadá

B2 - Itália ou Irlanda do Norte ou País de Gales ou Bósnia e Herzegovina

B3 - Catar

B4 - Suíça



Grupo C

C1 - Brasil

C2 - Marrocos

C3 - Haiti

C4 - Escócia



Grupo D

D1 - Estados Unidos

D2 - Paraguai

D3 - Austrália

D4 - Turquia ou Romênia ou Eslováquia ou Kosovo



Grupo E

E1 - Alemanha

E2 - Curaçao

E3 - Costa do Marfim

E4 - Equador



Grupo F

F1 - Holanda

F2 - Japão

F3 - Ucrânia ou Suécia ou Polônia ou Albânia

F4 - Tunísia



Grupo G

G1 - Bélgica

G2 - Egito

G3 - Irã

G4 - Nova Zelândia



Grupo H

H1 - Espanha

H2 - Cabo Verde

H3 - Arábia Saudita

H4 - Uruguai



Grupo I

I1 - França

I2 - Senegal

I3 - Bolívia, Suriname ou Iraque.

I4 - Noruega



Grupo J

J1 - Argentina

J2 - Argélia

J3 - Áustria

J4 - Jordânia



Grupo K

K1 - Portugal

K2 - Nova Caledônia ou Jamaica ou RD do Congo.

K3 - Uzbequistão

K4 - Colômbia



Grupo L

L1 - Inglaterra

L2 - Croácia

L3 - Gana

L4 - Panamá