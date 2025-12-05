Bebeto levantou a taça da Copa do Mundo pelo Brasil em 1994, nos Estados UnidosDivulgação / CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
Campeões pelo Brasil em 1994, Bebeto e Cafu - capitão de outra conquista, em 2002 -, analisaram os adversários da Amarelinha na fase inicial da Copa do Mundo de 2026. Em sorteio realizado no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (5), a Seleção caiu no Grupo C e enfrentará Escócia, Haiti e Marrocos em busca de uma vaga no mata-mata do torneio internacional.
Leia mais: Ancelotti avalia adversários do Brasil na Copa do Mundo de 2026
"Acho que temos um grupo muito bom. O Brasil, quando vai para a Copa do Mundo, vai forte. Não tenho dúvida alguma", declarou Bebeto, em entrevista à 'Cazé TV'. 
Cafu conquistou o troféu da Copa do Mundo pelo Brasil duas vezes, em 1994 e 2002 - Reprodução / Instagram
Cafu conquistou o troféu da Copa do Mundo pelo Brasil duas vezes, em 1994 e 2002Reprodução / Instagram
"Desejo toda a sorte para o mister na seleção brasileira. Sabemos da capacidade e do potencial dele. São três jogos, tem que tentar conquistar três vitórias. Um país que quer vencer a Copa do Mundo não escolhe os adversários", disse Cafu, ao 'SporTV'.
Leia mais: Brasil pode pegar europeu na segunda fase e ter Argentina na semifinal
O Brasil fará sua estreia em 13 de junho contra Marrocos, ainda sem local definido (Boston ou Nova Jersey). O segundo jogo será contra Haiti em 19 de junho (Boston ou Filadélfia) e a última partida nessa fase será contra a Escócia, dia 24 (Atlanta ou Miami).
A Fifa deixou para sábado (6) a divulgação da tabela detalhada, em evento que começará às 14h (de Brasília). Com isso, somente depois a Amarelinha conhecerá estádio e horários de seus compromissos. O motivo alegado pela entidade é poder adaptar os duelos aos fusos horários dos países envolvidos.
Leia mais: Grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 gera memes na Web

Veja os grupos da Copa do Mundo de 2026

Grupo A
A1 - México
A2 - África do Sul
A3 - Coreia do Sul
A4 - Dinamarca ou Macedônia do Norte ou República Tcheca ou Irlanda
Grupo B
B1 - Canadá
B2 - Itália ou Irlanda do Norte ou País de Gales ou Bósnia e Herzegovina
B3 - Catar
B4 - Suíça
Grupo C
C1 - Brasil
C2 - Marrocos
C3 - Haiti
C4 - Escócia
Grupo D
D1 - Estados Unidos
D2 - Paraguai
D3 - Austrália
D4 - Turquia ou Romênia ou Eslováquia ou Kosovo
Grupo E
E1 - Alemanha
E2 - Curaçao
E3 - Costa do Marfim
E4 - Equador
Grupo F
F1 - Holanda
F2 - Japão
F3 - Ucrânia ou Suécia ou Polônia ou Albânia
F4 - Tunísia
Grupo G
G1 - Bélgica
G2 - Egito
G3 - Irã
G4 - Nova Zelândia
Grupo H
H1 - Espanha
H2 - Cabo Verde
H3 - Arábia Saudita
H4 - Uruguai
Grupo I
I1 - França
I2 - Senegal
I3 - Bolívia, Suriname ou Iraque.
I4 - Noruega
Grupo J
J1 - Argentina
J2 - Argélia
J3 - Áustria
J4 - Jordânia
Grupo K
K1 - Portugal
K2 - Nova Caledônia ou Jamaica ou RD do Congo.
K3 - Uzbequistão
K4 - Colômbia
Grupo L
L1 - Inglaterra
L2 - Croácia
L3 - Gana
L4 - Panamá
fotogaleria
Bebeto levantou a taça da Copa do Mundo pelo Brasil em 1994, nos Estados Unidos
Cafu conquistou o troféu da Copa do Mundo pelo Brasil duas vezes, em 1994 e 2002