"Acho que temos um grupo muito bom. O Brasil, quando vai para a Copa do Mundo, vai forte. Não tenho dúvida alguma", declarou Bebeto, em entrevista à 'Cazé TV'.
"Desejo toda a sorte para o mister na seleção brasileira. Sabemos da capacidade e do potencial dele. São três jogos, tem que tentar conquistar três vitórias. Um país que quer vencer a Copa do Mundo não escolhe os adversários", disse Cafu, ao 'SporTV'.
O Brasil fará sua estreia em 13 de junho contra Marrocos, ainda sem local definido (Boston ou Nova Jersey). O segundo jogo será contra Haiti em 19 de junho (Boston ou Filadélfia) e a última partida nessa fase será contra a Escócia, dia 24 (Atlanta ou Miami).
A Fifa deixou para sábado (6) a divulgação da tabela detalhada, em evento que começará às 14h (de Brasília). Com isso, somente depois a Amarelinha conhecerá estádio e horários de seus compromissos. O motivo alegado pela entidade é poder adaptar os duelos aos fusos horários dos países envolvidos.
