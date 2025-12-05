Carlo Ancelotti esteve presente no sorteio da Copa do Mundo de 2026 - Roberto Schmidt / AFP

Publicado 05/12/2025 17:05

Rio - O Brasil conheceu o caminho rumo ao hexacampeonato mundial. A Fifa realizou nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 , que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A seleção brasileira caiu no Grupo C junto com Marrocos, Escócia e Haiti. O técnico Carlo Ancelotti avaliou o grupo e ressaltou a necessidade de ter "cuidado".

"É um grupo bastante difícil. Marrocos é muito forte, assim como a Escócia. Haiti não é uma grande força, mas Marrocos fez uma última grande Copa, enquanto a Escócia fez uma boa Eliminatória, com atuações sólidas e forte fisicamente. Temos que ter cuidado, mas vamos confiantes pela qualidade da nossa Seleção. Marrocos é uma equipe bem organizada e é o adversário mais difícil do grupo", disse Carlo Ancelotti.

Assim como na Copa do Mundo de 1998, o Brasil enfrentará Marrocos e Escócia na fase de grupos. Já o confronto contra o Haiti será inédito em Copas, mas a seleção brasileira já venceu a equipe caribenha em outras três oportunidades na história. Entre os adversários, os escoceses é um dos três que mais apareceram no caminho brasileiro na história da competição, junto com México e Sérvia.

A seleção brasileira fará dois amistosos contra França e Croácia, em março. A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 será no dia 13 de junho, contra Marrocos, em Boston ou Nova Jérsei. Já o segundo jogo será contra o Haiti, no dia 19, em Boston ou Filadélfia. Por fim, a única seleção pentacampeã enfrentará a Escócia, no dia 24, em Atlanta ou Miami.