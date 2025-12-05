Carlo Ancelotti esteve presente no sorteio da Copa do Mundo de 2026Roberto Schmidt / AFP
Ancelotti avalia adversários do Brasil na Copa de 2026 e ressalta: 'Temos que ter cuidado'
Seleção caiu no Grupo C junto com Marrocos, Escócia e Haiti
Atual campeão do mundo, Lionel Scaloni analisa grupo da Argentina na Copa de 2026
Técnico reforçou que 'não há adversários fáceis' no torneio internacional
Ancelotti garante que Neymar disputará a Copa do Mundo 'se merecer e estiver bem'
Técnico do Brasil voltou a comentar possível presença do craque no torneio do ano que vem
Imprensa de Marrocos e da Escócia analisa duelos com o Brasil na Copa de 2026
Portais destacaram a qualidade da seleção brasileira, a mais forte do Grupo C
Técnicos de Marrocos e Escócia projetam jogos contra o Brasil na Copa do Mundo de 2026
Seleções vão se enfrentar no Grupo C do torneio internacional; Haiti é quem completa a chave
Imprensa mundial reage ao sorteio da Copa do Mundo de 2026
Veículos analisaram os duelos definidos nesta sexta-feira (5) e projetaram caminhos complexos para suas seleções
Técnico do Haiti pede 'piedade' do Brasil na Copa do Mundo: 'Não vai ser fácil'
Haitianos voltam a disputar a competição após 52 anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.