Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina - Luis Robayo / AFP

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentinaLuis Robayo / AFP

Publicado 05/12/2025 22:24 | Atualizado 05/12/2025 22:27

A Argentina, atual campeã mundial após a conquista do tri no Catar em 2022, estará no Grupo J, juntamente com Argélia, Áustria e Jordânia.

Sobre a Argélia, Scaloni comentou: "Eles são uma boa equipe. Acho que têm ótimos jogadores e uma grande base de jovens que também fornece jogadores para a França e outros países".

O argentino mencionou que conhece o técnico da equipe, Vladimir Petkovi: "Ele me treinou na Lazio e é um ótimo treinador", disse em entrevista à Telefe após o sorteio.

Sobre a Áustria, Scaloni afirmou que "eles fizeram uma ótima campanha nas Eliminatórias e também são um adversário difícil".

Em relação à Jordânia, o treinador declarou: "Não estamos subestimando nada. Se eles chegaram lá, é por algum motivo".

Caso a Argentina se classifique em seu grupo, enfrentará o segundo colocado do Grupo H, que inclui Espanha e Uruguai, nos 16-avos de final.

"É um grupo difícil, um cruzamento complicado, se for esse o caso. Mas primeiro temos que passar, depois veremos", disse o técnico argentino.

Como técnico dos atuais campeões, Scaloni foi quem subiu ao palco carregando o icônico troféu da Copa do Mundo em suas mãos enluvadas no início da cerimônia.

Lá, ele se referiu brevemente à histórica final contra a França em Lusail, que foi decidida nos pênaltis: "Nossa equipe, apesar das dificuldades, continuou acreditando", disse ele.

"É isso que tentaremos fazer na próxima Copa do Mundo, tentar continuar competindo e não desistir de nada", acrescentou.

Ao chegar aos Estados Unidos para o sorteio, Scaloni comentou sobre a possível participação de Lionel Messi, de 38 anos, na Copa do Mundo: "Ele decidirá, e nós apoiaremos qualquer decisão que ele tomar", observou.

"Ele é bastante maduro e conquistou o direito de decidir", acrescentou.

Antes do sorteio, o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, afirmou estar negociando a renovação do contrato de Scaloni e sua comissão técnica até 2030: "Com certeza haverá uma renovação", disse ele à Telefe.