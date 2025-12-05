Sorteio dos confrontos da Copa do Mundo de 2026 aconteceu em Washington, nos Estados Unidos - Roberto Schmidt / AFP

Sorteio dos confrontos da Copa do Mundo de 2026 aconteceu em Washington, nos Estados UnidosRoberto Schmidt / AFP

Publicado 05/12/2025 18:22

Técnico de Marrocos, Walid Regragui projetou jogo duro contra o Brasil na fase inicial da Copa do Mundo de 2026. Mesmo assim, o comandante ressaltou confiança em sua seleção para avançar ao mata-mata do torneio internacional. Ambos caíram no Grupo C em sorteio realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos . Além deles, Escócia e Haiti completam a chave.

"O Brasil é o país do futebol. Tivemos dois anos de preparação para a Copa do Mundo, assim como o Carlo Ancelotti, que assumiu há pouco tempo e certamente vai ser um grande confronto. Se você quer vencer uma Copa do Mundo, precisa vencer o Brasil, mesmo que seja na fase de grupos", declarou o treinador, em entrevista à 'Cazé TV'.



"Nós fomos a surpresa na Copa do Mundo de 2022, mas estamos fazendo dois anos de atuações de alto nível contra seleções que nos respeitam. Sabemos que será difícil, mas queremos fazer uma boa participação e, depois, veremos se conseguiremos repetir", complementou.

Outro que analisou o embate com a Amarelinha foi Steve Clarke, técnico escocês: "Não jogamos a Copa desde 1998, ficamos muito tempo fora e, agora, vamos enfrentar o Brasil de novo. Sempre é especial enfrentá-los. O grupo é difícil, mas respeitamos todo mundo".

"Vamos tentar nos preparar da melhor forma possível, porque queremos passar para a próxima fase. Seria muito interessante conseguir isso pela primeira vez", ponderou.

Agenda da Seleção na fase de grupos

Marrocos será o adversário na estreia do Brasil no Mundial do ano que vem. A partida está marcada para 13 de junho, ainda sem local definido (Boston ou Nova Jersey). Depois, a Seleção terá o Haiti pela frente, dia 19 (Boston ou Filadélfia), e a Escócia, dia 24 (Atlanta ou Miami).

Veja os grupos da Copa do Mundo de 2026

Grupo A

A1 - México

A2 - África do Sul

A3 - Coreia do Sul

A4 - Dinamarca ou Macedônia do Norte ou República Tcheca ou Irlanda



Grupo B

B1 - Canadá

B2 - Itália ou Irlanda do Norte ou País de Gales ou Bósnia e Herzegovina

B3 - Catar

B4 - Suíça



Grupo C

C1 - Brasil

C2 - Marrocos

C3 - Haiti

C4 - Escócia



Grupo D

D1 - Estados Unidos

D2 - Paraguai

D3 - Austrália

D4 - Turquia ou Romênia ou Eslováquia ou Kosovo



Grupo E

E1 - Alemanha

E2 - Curaçao

E3 - Costa do Marfim

E4 - Equador



Grupo F

F1 - Holanda

F2 - Japão

F3 - Ucrânia ou Suécia ou Polônia ou Albânia

F4 - Tunísia



Grupo G

G1 - Bélgica

G2 - Egito

G3 - Irã

G4 - Nova Zelândia



Grupo H

H1 - Espanha

H2 - Cabo Verde

H3 - Arábia Saudita

H4 - Uruguai



Grupo I

I1 - França

I2 - Senegal

I3 - Bolívia, Suriname ou Iraque.

I4 - Noruega



Grupo J

J1 - Argentina

J2 - Argélia

J3 - Áustria

J4 - Jordânia



Grupo K

K1 - Portugal

K2 - Nova Caledônia ou Jamaica ou RD do Congo.

K3 - Uzbequistão

K4 - Colômbia



Grupo L

L1 - Inglaterra

L2 - Croácia

L3 - Gana

L4 - Panamá