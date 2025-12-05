"O Brasil é o país do futebol. Tivemos dois anos de preparação para a Copa do Mundo, assim como o Carlo Ancelotti, que assumiu há pouco tempo e certamente vai ser um grande confronto. Se você quer vencer uma Copa do Mundo, precisa vencer o Brasil, mesmo que seja na fase de grupos", declarou o treinador, em entrevista à 'Cazé TV'.
"Nós fomos a surpresa na Copa do Mundo de 2022, mas estamos fazendo dois anos de atuações de alto nível contra seleções que nos respeitam. Sabemos que será difícil, mas queremos fazer uma boa participação e, depois, veremos se conseguiremos repetir", complementou.
Outro que analisou o embate com a Amarelinha foi Steve Clarke, técnico escocês: "Não jogamos a Copa desde 1998, ficamos muito tempo fora e, agora, vamos enfrentar o Brasil de novo. Sempre é especial enfrentá-los. O grupo é difícil, mas respeitamos todo mundo".
"Vamos tentar nos preparar da melhor forma possível, porque queremos passar para a próxima fase. Seria muito interessante conseguir isso pela primeira vez", ponderou.
Marrocos será o adversário na estreia do Brasil no Mundial do ano que vem. A partida está marcada para 13 de junho, ainda sem local definido (Boston ou Nova Jersey). Depois, a Seleção terá o Haiti pela frente, dia 19 (Boston ou Filadélfia), e a Escócia, dia 24 (Atlanta ou Miami).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.