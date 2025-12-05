Sorteio dos confrontos da Copa do Mundo de 2026 aconteceu em Washington, nos Estados UnidosRoberto Schmidt / AFP

Técnico de Marrocos, Walid Regragui projetou jogo duro contra o Brasil na fase inicial da Copa do Mundo de 2026. Mesmo assim, o comandante ressaltou confiança em sua seleção para avançar ao mata-mata do torneio internacional. Ambos caíram no Grupo C em sorteio realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. Além deles, Escócia e Haiti completam a chave. 
"O Brasil é o país do futebol. Tivemos dois anos de preparação para a Copa do Mundo, assim como o Carlo Ancelotti, que assumiu há pouco tempo e certamente vai ser um grande confronto. Se você quer vencer uma Copa do Mundo, precisa vencer o Brasil, mesmo que seja na fase de grupos", declarou o treinador, em entrevista à 'Cazé TV'.
"Nós fomos a surpresa na Copa do Mundo de 2022, mas estamos fazendo dois anos de atuações de alto nível contra seleções que nos respeitam. Sabemos que será difícil, mas queremos fazer uma boa participação e, depois, veremos se conseguiremos repetir", complementou.
Outro que analisou o embate com a Amarelinha foi Steve Clarke, técnico escocês: "Não jogamos a Copa desde 1998, ficamos muito tempo fora e, agora, vamos enfrentar o Brasil de novo. Sempre é especial enfrentá-los. O grupo é difícil, mas respeitamos todo mundo".
"Vamos tentar nos preparar da melhor forma possível, porque queremos passar para a próxima fase. Seria muito interessante conseguir isso pela primeira vez", ponderou.
Agenda da Seleção na fase de grupos

Marrocos será o adversário na estreia do Brasil no Mundial do ano que vem. A partida está marcada para 13 de junho, ainda sem local definido (Boston ou Nova Jersey). Depois, a Seleção terá o Haiti pela frente, dia 19 (Boston ou Filadélfia), e a Escócia, dia 24 (Atlanta ou Miami).
Veja os grupos da Copa do Mundo de 2026

Grupo A
A1 - México
A2 - África do Sul
A3 - Coreia do Sul
A4 - Dinamarca ou Macedônia do Norte ou República Tcheca ou Irlanda
Grupo B
B1 - Canadá
B2 - Itália ou Irlanda do Norte ou País de Gales ou Bósnia e Herzegovina
B3 - Catar
B4 - Suíça
Grupo C
C1 - Brasil
C2 - Marrocos
C3 - Haiti
C4 - Escócia
Grupo D
D1 - Estados Unidos
D2 - Paraguai
D3 - Austrália
D4 - Turquia ou Romênia ou Eslováquia ou Kosovo
Grupo E
E1 - Alemanha
E2 - Curaçao
E3 - Costa do Marfim
E4 - Equador
Grupo F
F1 - Holanda
F2 - Japão
F3 - Ucrânia ou Suécia ou Polônia ou Albânia
F4 - Tunísia
Grupo G
G1 - Bélgica
G2 - Egito
G3 - Irã
G4 - Nova Zelândia
Grupo H
H1 - Espanha
H2 - Cabo Verde
H3 - Arábia Saudita
H4 - Uruguai
Grupo I
I1 - França
I2 - Senegal
I3 - Bolívia, Suriname ou Iraque.
I4 - Noruega
Grupo J
J1 - Argentina
J2 - Argélia
J3 - Áustria
J4 - Jordânia
Grupo K
K1 - Portugal
K2 - Nova Caledônia ou Jamaica ou RD do Congo.
K3 - Uzbequistão
K4 - Colômbia
Grupo L
L1 - Inglaterra
L2 - Croácia
L3 - Gana
L4 - Panamá