Rio - O Brasil conheceu o caminho rumo ao hexa. A Fifa realizou nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho. A seleção brasileira reencontrará Marrocos e Escócia, além de ter um confronto inédito contra o Haiti no Mundial.
Única seleção pentacampeã do mundo, o Brasil foi sorteado para o Grupo C, assim como em 2002, quando conquistou o penta. Os últimos dois campeões mundiais, inclusive, também saíram do Grupo C: França em 2018 e Argentina em 2022. No caminho rumo ao hexa, a Seleção reencontrará velhos conhecidos. Afinal, Marrocos e Escócia dividiram grupo com o Brasil na Copa de 1998.
Em 1998, o Brasil venceu a Escócia por 2 a 1, com gols de César Sampaio e outro contra de Tom Body. Os escoceses apareceram no caminho brasileiro em outras quatro edições de Copas do Mundo: 1974, 1982, 1990 e 1998. Eles, junto com México e Sérvia, é um dos países que mais enfrentaram a seleção brasileira na história da Copa do Mundo.
Assim como a Escócia, Marrocos também apareceu no caminho do Brasil em 1998. Na ocasião, a Seleção venceu por 3 a 0, na fase de grupos, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto. Além do Mundial na França, os países se enfrentaram em amistosos em 1997 e 2023. Na preparação para a Copa de 1998, a Canarinho venceu os marroquinos por 2 a 0. Já no último ciclo, perdeu por 2 a 1, sob o comando de Ramon Menezes.
Por fim, o Brasil terá um confronto inédito em Copas: contra o Haiti. Apesar de comemorar o retorno ao Mundial após 52 anos, a equipe caribenha terá pela frente três adversários difíceis, incluindo a única seleção pentacampeã. A seleção brasileira já enfrentou os haitianos em três ocasiões: 9 a 1 em amistoso em 1959; 6 a 0 em amistoso em 2004; e 7 a 1, na Copa América Centenário, em 2016.
O ciclo dos adversários do Brasil
Dos três adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Marrocos promete ser o mais difícil. A seleção marroquina foi a grande surpresa do Mundial de 2022, quando se tornou o primeiro país africano a chegar na semifinal. Nas Eliminatórias, teve 100% de aproveitamento e garantiu a classificação para a Copa pela sétima vez na história, sendo a terceira vez consecutiva.
Após 27 anos, a Escócia voltou para a Copa do Mundo. Adversário do Brasil na abertura do Mundial de 1998, os escoceses venceram quatro de seis jogos nas Eliminatórias, e garantiram a vaga na chave que tinha Dinamarca, Grécia e Belarus. A seleção escocesa conta com nomes conhecidos do futebol europeu, como o lateral-esquerdo Andrew Robertson, do Liverpoool, da Inglaterra, e Scott McTominay, do Napoli, da Itália.
Já o Haiti, por sua vez, disputará a Copa do Mundo apenas pela segunda vez na história. A última vez foi em 1974, quando ficou na fase de grupos. Nas Eliminatórias, os haitianos superaram Costa Rica e Honduras, países com mais experiência internacional, e conseguiu uma classificação considerada improvável. O grande nome da campanha foi o atacante Duckens Nazon, que foi decisivo.
