Grupos da Copa do Mundo de 2026 foram definidosAFP
O portal marroquino "Morocco World News" avaliou os rivais da chave e destacou o favoritismo da seleção brasileira: "O Brasil, pentacampeão, é o favorito do grupo com fortes opções de ataque. A Escócia retorna depois de muitos anos longe, procurando provar a si mesma. O Haiti, de volta pela primeira vez em quase 50 anos, é azarão, mas traz energia e determinação”.
“Marrocos enfrenta um desafio difícil. O Brasil é o time mais forte do grupo, enquanto o estilo físico da Escócia e a imprevisibilidade do Haiti aumentam a pressão. Para avançar, o Marrocos deve permanecer sólido na defesa e aproveitar suas chances contra a Escócia e o Haiti", completou.
Já o jornal escocês "The Scotsman" relembrou confrontos anteriores contra o Brasil e destacou o peso de Carlo Ancelotti no comando da seleção: "Sim, eles de novo. A Escócia já enfrentou o Brasil quatro vezes em Copas do Mundo – 1974, 1982, 1990 e 1998. Em dez confrontos no total, em todas as competições, os escoceses nunca venceram. Um empate sem gols na Copa de 1974 e um amistoso em 1966, que terminou 1 a 1, foram os nossos melhores resultados contra eles".
"O atual técnico deles é o grande Carlo Ancelotti. O italiano de 66 anos assumiu o cargo no lugar de Dorival Júnior em maio e receberá um bônus de quase 5 milhões de libras se conseguir levar o Brasil à glória na Copa do Mundo. Não que ele precise do dinheiro, mas é um baita incentivo. Os brasileiros não vencem o torneio desde 2002 e querem acabar com essa espera", ressaltou.
A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. O Brasil estreia no dia 13, contra o Marrocos, em Boston ou Nova York.
