Publicado 05/12/2025 19:04 | Atualizado 05/12/2025 19:51

Rio - A Fifa definiu nesta sexta-feira (5) os grupos da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho. Após o sorteio realizado em Washington (EUA), a imprensa de Marrocos e da Escócia, seleções adversárias do Brasil na fase inicial, analisaram os duelos com a Amarelinha.

O portal marroquino "Morocco World News" avaliou os rivais da chave e destacou o favoritismo da seleção brasileira: "O Brasil, pentacampeão, é o favorito do grupo com fortes opções de ataque. A Escócia retorna depois de muitos anos longe, procurando provar a si mesma. O Haiti, de volta pela primeira vez em quase 50 anos, é azarão, mas traz energia e determinação”.



O portal marroquino "Morocco World News" avaliou os rivais da chave e destacou o favoritismo da seleção brasileira: "O Brasil, pentacampeão, é o favorito do grupo com fortes opções de ataque. A Escócia retorna depois de muitos anos longe, procurando provar a si mesma. O Haiti, de volta pela primeira vez em quase 50 anos, é azarão, mas traz energia e determinação".

"Marrocos enfrenta um desafio difícil. O Brasil é o time mais forte do grupo, enquanto o estilo físico da Escócia e a imprevisibilidade do Haiti aumentam a pressão. Para avançar, o Marrocos deve permanecer sólido na defesa e aproveitar suas chances contra a Escócia e o Haiti", completou.