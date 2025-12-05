Haiti disputará a Copa do Mundo pela segunda vez na história - Roberto Schmidt / AFP

Haiti disputará a Copa do Mundo pela segunda vez na históriaRoberto Schmidt / AFP

Publicado 05/12/2025 17:30

Rio - Após 52 anos, o Haiti está de volta a Copa do Mundo. Em sua segunda participação na história, a equipe caribenha terá pela frente Brasil, Marrocos e Escócia no Grupo C do Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho. Após o sorteio realizado nesta sexta-feira (5) , o técnico Sébastien Migné pediu "piedade" da seleção brasileira.

"Não vai ser fácil. Quando você sonha em jogar a Copa do Mundo e competir contra os melhores, você pensa no Brasil. É uma grande oportunidade para o Haiti, mas não vai ser fácil. Torço para que o Brasil nos trate com muita hospitalidade, mas é futebol. Vai ser uma grande oportunidade para os meus jogadores mostrarem suas qualidades para o mundo todo", disse Sébastien Migné.

O Haiti havia disputado a Copa do Mundo apenas uma vez, em 1974. Os haitianos já enfrentaram o Brasil em três oportunidades e perdeu ambas: 9 a 1 em amistoso em 1959; 6 a 0 em amistoso em 2004; e 7 a 1, na Copa América Centenário, em 2016. Pela primeira vez na história, os países vão se enfrentaram em Copas.

Nas Eliminatórias, os haitianos superaram Costa Rica e Honduras, países com mais experiência internacional, e conseguiu uma classificação considerada improvável. O grande nome da campanha foi o atacante Duckens Nazon, que foi decisivo.

A seleção brasileira fará dois amistosos contra França e Croácia, em março. A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 será no dia 13 de junho, contra Marrocos, em Boston ou Nova Jérsei. Já o segundo jogo será contra o Haiti, no dia 19, em Boston ou Filadélfia. Por fim, a única seleção pentacampeã enfrentará a Escócia, no dia 24, em Atlanta ou Miami.