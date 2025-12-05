O caminho do Brasil está traçado em busca do hexa, com a definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026. Em evento realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, ficou definido que a seleção brasileira está no Grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia.
Jogos do Brasil com datas definidas
Com a definição do Grupo C, o time de Carlo Ancelotti estreará em 13 de junho contra Marrocos, ainda sem local definido (Boston ou Nova Jersey). O segundo jogo será contra Haiti em 19 de junho (Boston ou Filadélfia) e a última partida nessa fase será contra a Escócia, dia 24 (Atlanta ou Miami).
A Fifa deixou para sábado a divulgação da tabela detalhada, em evento que começa às 14h (de Brasília). Com isso, somente amanhã a seleção brasileira conhecerá estádio e horários de suas partidas. O motivo alegado pela entidade é poder adaptar os jogos aos fusos horários dos países envolvidos.
Atual campeã, a Argentina está no Grupo J, com Argélia, Áustria e Jordânia. Entre os campeões mundiais, a Inglaterra é quem tem a vida mais difícil, com Croácia, Gana e Panamá no Grupo L, assim como a França, com Noruega, Senegal e Bolívia, Suriname ou Iraque.
A Copa do Mundo será nos Estados Unidos, Canadá e México, com 48 seleções pela primeira vez. O jogo de abertura acontece em 11 de junho de 2026, entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. E a final está marcada para 19 de julho, no Estádio MetLife, em Nova Jersey.
Os 12 grupos da Copa do Mundo
Grupo A A1 - México A2 - África do Sul A3 - Coreia do Sul A4 - Dinamarca ou Macedônia do Norte ou República Tcheca ou Irlanda
Grupo B B1 - Canadá B2 - Itália ou Irlanda do Norte ou País de Gales ou Bósnia e Herzegovina B3 - Catar B4 - Suíça
Grupo C C1 - Brasil C2 - Marrocos C3 - Haiti C4 - Escócia
Grupo D D1 - Estados Unidos D2 - Paraguai D3 - Austrália D4 - Turquia ou Romênia ou Eslováquia ou Kosovo
Grupo E E1 - Alemanha E2 - Curaçao E3 - Costa do Marfim E4 - Equador
Grupo F F1 - Holanda F2 - Japão F3 - Ucrânia ou Suécia ou Polônia ou Albânia F4 - Tunísia
Grupo G G1 - Bélgica G2 - Egito G3 - Irã G4 - Nova Zelândia
Grupo H H1 - Espanha H2 - Cabo Verde H3 - Arábia Saudita H4 - Uruguai
Grupo I I1 - França I2 - Senegal I3 - Bolívia ou Suriname ou Iraque I4 - Noruega
Grupo J J1 - Argentina J2 - Argélia J3 - Áustria J4 - Jordânia
Grupo K K1 - Portugal K2 - Nova Caledônia ou Jamaica ou RD do Congo K3 - Uzbequistão K4 - Colômbia
Grupo L L1 - Inglaterra L2 - Croácia L3 - Gana L4 - Panamá
A definição dos últimos classificados
Ao contrário das últimas edições, nem todos os confrontos estão definidos. Afinal, seis vagas seguem em aberto e são de países que disputam a repescagem. São quatro europeus e outros dois países do resto do mundo que ainda precisam garantir a vaga.
Repescagem Mundial
Caminho 1: Nova Caledônia x Jamaica -> vencedor enfrenta a República Democrática do Congo.
Caminho 2: Bolívia x Suriname -> vencedor enfrenta o Iraque.
Repescagem Europeia
Caminho A: Itália x Irlanda do Norte / País de Gales x Bósnia e Herzegovina
Caminho B: Ucrânia x Suécia / Polônia x Albânia
Caminho C: Turquia x Romênia / Eslováquia x Kosovo
Caminho D: Dinamarca x Macedônia do Norte / República Tcheca x Irlanda
