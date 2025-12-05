Grupos da Copa do Mundo de 2026 foram definidos - AFP

Publicado 05/12/2025 15:32 | Atualizado 05/12/2025 19:07

O caminho do Brasil está traçado em busca do hexa, com a definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026. Em evento realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, ficou definido que a seleção brasileira está

Jogos do Brasil com datas definidas

Com a definição do Grupo C, o time de Carlo Ancelotti estreará em 13 de junho contra Marrocos, ainda sem local definido (Boston ou Nova Jersey). O segundo jogo será contra Haiti em 19 de junho (Boston ou Filadélfia) e a última partida nessa fase será contra a Escócia, dia 24 (Atlanta ou Miami).

A Fifa deixou para sábado a divulgação da tabela detalhada, em evento que começa às 14h (de Brasília). Com isso, somente amanhã a seleção brasileira conhecerá estádio e horários de suas partidas. O motivo alegado pela entidade é poder adaptar os jogos aos fusos horários dos países envolvidos.

Atual campeã, a Argentina está no Grupo J, com Argélia, Áustria e Jordânia. Entre os campeões mundiais, a Inglaterra é quem tem a vida mais difícil, com Croácia, Gana e Panamá no Grupo L, assim como a França, com Noruega, Senegal e Bolívia, Suriname ou Iraque.

A Copa do Mundo será nos Estados Unidos, Canadá e México, com 48 seleções pela primeira vez. O jogo de abertura acontece em 11 de junho de 2026, entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. E a final está marcada para 19 de julho, no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

Os 12 grupos da Copa do Mundo



Grupo A

A1 - México

A2 - África do Sul

A3 - Coreia do Sul

A4 - Dinamarca ou Macedônia do Norte ou República Tcheca ou Irlanda



Grupo B

B1 - Canadá

B2 - Itália ou Irlanda do Norte ou País de Gales ou Bósnia e Herzegovina

B3 - Catar

B4 - Suíça



Grupo C

C1 - Brasil

C2 - Marrocos

C3 - Haiti

C4 - Escócia



Grupo D

D1 - Estados Unidos

D2 - Paraguai

D3 - Austrália

D4 - Turquia ou Romênia ou Eslováquia ou Kosovo



Grupo E

E1 - Alemanha

E2 - Curaçao

E3 - Costa do Marfim

E4 - Equador



Grupo F

F1 - Holanda

F2 - Japão

F3 - Ucrânia ou Suécia ou Polônia ou Albânia

F4 - Tunísia



Grupo G

G1 - Bélgica

G2 - Egito

G3 - Irã

G4 - Nova Zelândia



Grupo H

H1 - Espanha

H2 - Cabo Verde

H3 - Arábia Saudita

H4 - Uruguai



Grupo I

I1 - França

I2 - Senegal

I3 - Bolívia ou Suriname ou Iraque

I4 - Noruega



Grupo J

J1 - Argentina

J2 - Argélia

J3 - Áustria

J4 - Jordânia



Grupo K

K1 - Portugal

K2 - Nova Caledônia ou Jamaica ou RD do Congo

K3 - Uzbequistão

K4 - Colômbia



Grupo L

L1 - Inglaterra

L2 - Croácia

L3 - Gana

L4 - Panamá



A definição dos últimos classificados



Ao contrário das últimas edições, nem todos os confrontos estão definidos. Afinal, seis vagas seguem em aberto e são de países que disputam a repescagem. São quatro europeus e outros dois países do resto do mundo que ainda precisam garantir a vaga.



Repescagem Mundial



Caminho 1: Nova Caledônia x Jamaica -> vencedor enfrenta a República Democrática do Congo.



Caminho 2: Bolívia x Suriname -> vencedor enfrenta o Iraque.



Repescagem Europeia



Caminho A: Itália x Irlanda do Norte / País de Gales x Bósnia e Herzegovina



Caminho B: Ucrânia x Suécia / Polônia x Albânia



Caminho C: Turquia x Romênia / Eslováquia x Kosovo



Caminho D: Dinamarca x Macedônia do Norte / República Tcheca x Irlanda