Grupos da Copa do Mundo de 2026 foram definidosAFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
O caminho do Brasil está traçado em busca do hexa, com a definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026. Em evento realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, ficou definido que a seleção brasileira está no Grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia.

Jogos do Brasil com datas definidas

Com a definição do Grupo C, o time de Carlo Ancelotti estreará em 13 de junho contra Marrocos, ainda sem local definido (Boston ou Nova Jersey). O segundo jogo será contra Haiti em 19 de junho (Boston ou Filadélfia) e a última partida nessa fase será contra a Escócia, dia 24 (Atlanta ou Miami).
A Fifa deixou para sábado a divulgação da tabela detalhada, em evento que começa às 14h (de Brasília). Com isso, somente amanhã a seleção brasileira conhecerá estádio e horários de suas partidas. O motivo alegado pela entidade é poder adaptar os jogos aos fusos horários dos países envolvidos.
Leia mais: Donald Trump recebe o Prêmio da Paz da Fifa em sorteio da Copa 
Atual campeã, a Argentina está no Grupo J, com Argélia, Áustria e Jordânia. Entre os campeões mundiais, a Inglaterra é quem tem a vida mais difícil, com Croácia, Gana e Panamá no Grupo L, assim como a França, com Noruega, Senegal e Bolívia, Suriname ou Iraque.
A Copa do Mundo será nos Estados Unidos, Canadá e México, com 48 seleções pela primeira vez. O jogo de abertura acontece em 11 de junho de 2026, entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. E a final está marcada para 19 de julho, no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

Os 12 grupos da Copa do Mundo

Grupo A
A1 - México
A2 - África do Sul
A3 - Coreia do Sul
A4 - Dinamarca ou Macedônia do Norte ou República Tcheca ou Irlanda
Grupo B
B1 - Canadá
B2 - Itália ou Irlanda do Norte ou País de Gales ou Bósnia e Herzegovina
B3 - Catar
B4 - Suíça
Grupo C
C1 - Brasil
C2 - Marrocos
C3 - Haiti
C4 - Escócia
Grupo D
D1 - Estados Unidos
D2 - Paraguai
D3 - Austrália
D4 - Turquia ou Romênia ou Eslováquia ou Kosovo
Grupo E
E1 - Alemanha
E2 - Curaçao
E3 - Costa do Marfim
E4 - Equador
Grupo F
F1 - Holanda
F2 - Japão
F3 - Ucrânia ou Suécia ou Polônia ou Albânia
F4 - Tunísia
Grupo G
G1 - Bélgica
G2 - Egito
G3 - Irã
G4 - Nova Zelândia
Grupo H
H1 - Espanha
H2 - Cabo Verde
H3 - Arábia Saudita
H4 - Uruguai
Grupo I
I1 - França
I2 - Senegal
I3 - Bolívia ou Suriname ou Iraque
I4 - Noruega
Grupo J
J1 - Argentina
J2 - Argélia
J3 - Áustria
J4 - Jordânia
Grupo K
K1 - Portugal
K2 - Nova Caledônia ou Jamaica ou RD do Congo
K3 - Uzbequistão
K4 - Colômbia
Grupo L
L1 - Inglaterra
L2 - Croácia
L3 - Gana
L4 - Panamá

A definição dos últimos classificados

Ao contrário das últimas edições, nem todos os confrontos estão definidos. Afinal, seis vagas seguem em aberto e são de países que disputam a repescagem. São quatro europeus e outros dois países do resto do mundo que ainda precisam garantir a vaga.

Repescagem Mundial

Caminho 1: Nova Caledônia x Jamaica -> vencedor enfrenta a República Democrática do Congo.

Caminho 2: Bolívia x Suriname -> vencedor enfrenta o Iraque.

Repescagem Europeia

Caminho A: Itália x Irlanda do Norte / País de Gales x Bósnia e Herzegovina

Caminho B: Ucrânia x Suécia / Polônia x Albânia

Caminho C: Turquia x Romênia / Eslováquia x Kosovo

Caminho D: Dinamarca x Macedônia do Norte / República Tcheca x Irlanda
fotogaleria
Grupos da Copa do Mundo de 2026 foram definidos
Copa do Mundo de 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julho
Sorteio dos confrontos da Copa do Mundo de 2026 aconteceu em Washington, nos Estados Unidos