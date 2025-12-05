Rio - A Fifa definiu nesta sexta-feira (5) os grupos da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho. Após a definição das chaves em sorteio realizado em Washington, nos Estados Unidos, os jornais internacionais repercutiram e analisaram os adversários e possíveis caminhos até as fases finais.
Na Espanha, o tradicional jornal Marca afirmou que a seleção espanhola está "em um grupo acessível" na teoria. Apesar de ser uma das grandes favoritas na fase inicial, a imprensa destacou a qualidade do Uruguai e citou jogadores conhecidos do público brasileiro, como Valverde, do Real Madrid, além de Arrascaeta e De la Cruz, do Flamengo. A publicação também analisou um possível duelo com a Argentina na fase seguinte.
"A Argentina, atual campeã, exige respeito. Mas em campo, a Espanha conquistou merecidamente o status de grande favorita. Ostenta um recorde histórico de 30 partidas oficiais invicta desde aquela famosa derrota em Hampden Park contra a Escócia, resultado que marcou o início de uma equipe que, ao longo do caminho, conquistou a Liga das Nações e a Eurocopa", destacou.
Já a mídia francesa avaliou que a França terá um caminho complicado desde a fase de grupos. A equipe enfrentará Senegal, Noruega, do astro Erling Haaland, e o representante da Repescagem Intercontinental 2, que pode ser Bolívia, Suriname ou Iraque. O portal "L'Équipe" relembrou a Copa de 2002, quando os senegaleses derrotaram os franceses por 1 a 0.
"Terceira colocada no ranking da Fifa e, portanto, cabeça de chave no pote 1, a França ficou em um grupo que se mostra complicado. O riso forçado de Didier Deschamps destacou o desafio nada fácil que os Bleus enfrentarão. Os Bleus iniciarão sua campanha contra Senegal, campeão africano e surpreendente vencedor sobre a então campeã mundial, França, na abertura da Copa de 2002", publicou.
Por fim, a imprensa argentina também destacou um cenário desafiador que a atual campeã mundial terá pela frente. O jornal "Olé" ressaltou um "cruzamento de máximo risco", já que, dependendo da classificação, a Argentina pode encarar a Espanha.
"Entre as possibilidades, a sorte sorriu para a Argentina na fase inicial: eles enfrentarão Argélia, Áustria e Jordânia no Grupo J. No entanto, os playoffs representam um desafio maior, dado o nível de seus potenciais adversários", ressaltou.
