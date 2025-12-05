Com a definição dos grupos da Copa do Mundo, o Brasil já pode prever possíveis caminhos até a final para buscar o hexa. Ao cair no grupo C, a seleção brasileira pode ter uma vida facilitada na teoria, pois não teria que enfrentar um primeiro colocado de grupo até as quartas de final.
Caso as seleções favoritas confirmem a expectativa, Inglaterra pode entrar no caminho nas quartas, com Argentina e Portugal na semifinal.
Entretanto, ficar em segundo lugar pode marcar um encontro com a Holanda, caso seja a primeira do grupo F, já na segunda fase.
Se Brasil for o primeiro do Grupo C, pegará na segunda fase (32-avos) o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Tunísia, além Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. E nas oitavas de final pegará um dos segundos colocados dos grupos E e I. Ou seja, Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador, França, Senegal, Noruega, além de Bolívia, Suriname ou Iraque.
Já nas quartas, enfrentaria o 1º do A ou o 1º do L ou um melhor terceiro dos grupos C,E, F, H, I, J, K. Ou seja, se os favoritos se confirmarem, pode ter México ou Inglaterra.
Pelo chaveamento, a semifinal pode ser com Portugal ou Argentina, que têm a chance de se encontrar nas quartas de final, se confirmarem o primeiro lugar em seus grupos e avançarem de fases. E assim, marcar um jogo memorável entre Messi e Cristiano Ronaldo em suas participações em Copas.
Se a Seleção for segunda colocada no Grupo C
Por outro lado, se terminar em segundo lugar no Grupo C, o Brasil vai para o outro lado da chave. Neste caso, também pega um adversário do F na segunda fase, que na teoria seria a Holanda como primeiro colocada. Já nas oitavas, o confronto seria com os segundos colocados do A (México, África do Sul, Coreia do Sul ou um europeu da repescagem) ou do B (Canadá, um europeu da repescagem da Itália, Catar ou Suíça).
Já nas quartas, a disputa pode ser com Alemanha ou França, se ficarem em 1º em seus grupos, ou com terceiros colocados dos grupos A, B, C, D, F, G, H. Por fim, a semifinal pode marcar um encontro com Espanha ou Bélgica.
Há também a possibilidade de o Brasil se classificar como um dos oito melhores terceiros colocados. Entretanto, neste caso, há muitas variáveis para fazer um caminho. A única certeza é que pegará um primeiro colocado de grupo já nos 32-avos.
Os grupos da Copa do Mundo
Grupo A A1 - México A2 - África do Sul A3 - Coreia do Sul A4 - Dinamarca ou Macedônia do Norte ou República Tcheca ou Irlanda
Grupo B B1 - Canadá B2 - Itália ou Irlanda do Norte ou País de Gales ou Bósnia e Herzegovina B3 - Catar B4 - Suíça
Grupo C C1 - Brasil C2 - Marrocos C3 - Haiti C4 - Escócia
Grupo D D1 - Estados Unidos D2 - Paraguai D3 - Austrália D4 - Turquia ou Romênia ou Eslováquia ou Kosovo
Grupo E E1 - Alemanha E2 - Curaçao E3 - Costa do Marfim E4 - Equador
Grupo F F1 - Holanda F2 - Japão F3 - Ucrânia x Suécia / Polônia x Albânia F4 - Tunísia
Grupo G G1 - Bélgica G2 - Egito G3 - Irã G4 - Nova Zelândia
Grupo H H1 - Espanha H2 - Cabo Verde H3 - Arábia Saudita H4 - Uruguai
Grupo I I1 - França I2 - Senegal I3 - Bolívia, Suriname ou Iraque. I4 - Noruega
Grupo J J1 - Argentina J2 - Argélia J3 - Áustria J4 - Jordânia
Grupo K K1 - Portugal K2 - Nova Caledônia ou Jamaica ou RD do Congo. K3 - Uzbequistão K4 - Colômbia
Grupo L L1 - Inglaterra L2 - Croácia L3 - Gana L4 - Panamá
