Seleção brasileira de Carlo Ancelotti já conhece o caminho possível para o hexa - Divulgação / Fifa

Seleção brasileira de Carlo Ancelotti já conhece o caminho possível para o hexaDivulgação / Fifa

Publicado 05/12/2025 16:52 | Atualizado 05/12/2025 17:00

não teria que enfrentar um primeiro colocado de grupo até as quartas de final. Com a definição dos grupos da Copa do Mundo , o Brasil já pode prever possíveis caminhos até a final para buscar o hexa. Ao cair no grupo C, a seleção brasileira pode ter uma vida facilitada na teoria, pois

Caso as seleções favoritas confirmem a expectativa, Inglaterra pode entrar no caminho nas quartas, com Argentina e Portugal na semifinal.

Entretanto, ficar em segundo lugar pode marcar um encontro com a Holanda, caso seja a primeira do grupo F, já na segunda fase.

Possível caminho do Brasil se for primeiro

Se Brasil for o primeiro do Grupo C, pegará na segunda fase (32-avos) o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Tunísia, além Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. E nas oitavas de final pegará um dos segundos colocados dos grupos E e I. Ou seja, Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador, França, Senegal, Noruega, além de Bolívia, Suriname ou Iraque.



Já nas quartas, enfrentaria o 1º do A ou o 1º do L ou um melhor terceiro dos grupos C,E, F, H, I, J, K. Ou seja, se os favoritos se confirmarem, pode ter México ou Inglaterra.



Pelo chaveamento, a semifinal pode ser com Portugal ou Argentina, que têm a chance de se encontrar nas quartas de final, se confirmarem o primeiro lugar em seus grupos e avançarem de fases. E assim, marcar um jogo memorável entre Messi e Cristiano Ronaldo em suas participações em Copas.

Se a Seleção for segunda colocada no Grupo C

Por outro lado, se terminar em segundo lugar no Grupo C, o Brasil vai para o outro lado da chave. Neste caso, também pega um adversário do F na segunda fase, que na teoria seria a Holanda como primeiro colocada. Já nas oitavas, o confronto seria com os segundos colocados do A (México, África do Sul, Coreia do Sul ou um europeu da repescagem) ou do B (Canadá, um europeu da repescagem da Itália, Catar ou Suíça).

Já nas quartas, a disputa pode ser com Alemanha ou França, se ficarem em 1º em seus grupos, ou com terceiros colocados dos grupos A, B, C, D, F, G, H. Por fim, a semifinal pode marcar um encontro com Espanha ou Bélgica.



Há também a possibilidade de o Brasil se classificar como um dos oito melhores terceiros colocados. Entretanto, neste caso, há muitas variáveis para fazer um caminho. A única certeza é que pegará um primeiro colocado de grupo já nos 32-avos.

Os grupos da Copa do Mundo

Grupo A

A1 - México

A2 - África do Sul

A3 - Coreia do Sul

A4 - Dinamarca ou Macedônia do Norte ou República Tcheca ou Irlanda



Grupo B

B1 - Canadá

B2 - Itália ou Irlanda do Norte ou País de Gales ou Bósnia e Herzegovina

B3 - Catar

B4 - Suíça



Grupo C

C1 - Brasil

C2 - Marrocos

C3 - Haiti

C4 - Escócia



Grupo D

D1 - Estados Unidos

D2 - Paraguai

D3 - Austrália

D4 - Turquia ou Romênia ou Eslováquia ou Kosovo



Grupo E

E1 - Alemanha

E2 - Curaçao

E3 - Costa do Marfim

E4 - Equador



Grupo F

F1 - Holanda

F2 - Japão

F3 - Ucrânia x Suécia / Polônia x Albânia

F4 - Tunísia



Grupo G

G1 - Bélgica

G2 - Egito

G3 - Irã

G4 - Nova Zelândia



Grupo H

H1 - Espanha

H2 - Cabo Verde

H3 - Arábia Saudita

H4 - Uruguai



Grupo I

I1 - França

I2 - Senegal

I3 - Bolívia, Suriname ou Iraque.

I4 - Noruega



Grupo J

J1 - Argentina

J2 - Argélia

J3 - Áustria

J4 - Jordânia



Grupo K

K1 - Portugal

K2 - Nova Caledônia ou Jamaica ou RD do Congo.

K3 - Uzbequistão

K4 - Colômbia



Grupo L

L1 - Inglaterra

L2 - Croácia

L3 - Gana

L4 - Panamá