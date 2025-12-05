Publicidade
Ex-marido de Gisele Bündchen, Tom Brady sorteia o Brasil e rende memes
Ídolo norte-americano ficou responsável pelo Pote 1 na definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026 e protagonizou situação inusitada
Um dos maiores nomes da história da NFL, Tom Brady protagonizou situação inusitada no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (5). O ídolo norte-americano, responsável pelas seleções do Pote 1, mandou o Brasil para o Grupo C logo de cara e os internautas lembraram de Gisele Bündchen, modelo brasileira e ex-esposa do antigo jogador de futebol americano.
O casamento durou 13 anos, de fevereiro de 2009 a outubro de 2022. No período, tiveram dois filhos, Vivian Lake e Benjamin Rein.
Ex-marido de Gisele Bündchen, Tom Brady sorteia o Brasil e rende memes
Ídolo norte-americano ficou responsável pelo Pote 1 na definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026 e protagonizou situação inusitada
