Troféu da Copa do Mundo: sorteio dos grupos definirá o caminho da seleção brasileira pelo hexaYasuyoshi Chiba / AFP

Publicado 04/12/2025 09:37

seleção brasileira já integrou outros 20 grupos e enfrentou 32 países diferentes nesta fase.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece na sexta-feira (5), a partir das 14h (de Brasília), em Washington (EUA), e definirá o caminho do Brasil . Um dos 12 cabeças de chave, a

Única seleção presente em todas as Copas do Mundo, o Brasil só não esteve em grupo nas Copas de 1934 e 1938, cujos regulamentos levavam diretamente para o mata-mata.



E três rivais foram os que mais cruzaram o caminho brasileiro: México, Escócia e a extinta Iugoslávia caíram na mesma chave do sorteio por quatro vezes. Cabe a ressalva que a Sérvia, adversária nas últimas duas Copas, de 2018 e 2022, herdou o histórico esportivo iugoslavo, o que a coloca como o país que mais enfrentou a seleção brasileira nesta fase do torneio, totalizando seis: 1930, 1950, 1954, 1974, 2018 e 2022.

Como os sérvios estão fora da edição de 2026 e os mexicanos também são cabeças de chave por serem uma das sedes, somente o escoceses podem ser sorteados mais uma vez. Eles estão no pote 3 e podem repetir 1974, 1982, 1990, 1998.



O ranking de países no grupo do Brasil



6 vezes

Sérvia / Iugoslávia (1930, 1950, 1954, 1974, 2018, 2022)



4 vezes

México (1950, 1954, 1962, 2014)

Escócia (1974, 1982, 1990, 1998)



3 vezes

Suíça (1950, 2018, 2022)

Espanha (1962, 1978, 1986)

Suécia (1978, 1990, 1994)

Costa Rica (1990, 2002, 2018)

Camarões (1994, 2014, 2022)



2 vezes

Áustria (1958, 1978)

União Soviética (1958, 1982)

Inglaterra (1958, 1970)

Tchecoslováquia (1962, 1970)

Portugal (1966, 2010)

Croácia (2006, 2014)



1 vez

Bolívia (1930), França (1954), Hungria (1966), Bulgária (1966), Romênia (1970), Zaire (1974), Nova Zelândia (1982), Irlanda do Norte (1986), Argélia (1986), Rússia (1994), Noruega (1998), Marrocos (1998), Turquia (2002), China (2002), Austrália (2006), Japão (2006), Coreia do Norte (2010), Costa do Marfim (2010).

Todos os grupos da Seleção em Copas do Mundo



1930 (Uruguai)

Grupo 2: Brasil, Bolívia e Iugoslávia.



1950 (Brasil)

Grupo 1: Brasil, Iugoslávia, Suíça e México.



1954 (Suíça)

Grupo 1: Brasil, Iugoslávia, França e México.



1958 (Suécia)

Grupo 4: Brasil, União Soviética, Inglaterra e Áustria.



1962 (Chile)

Grupo 3: Brasil, Tchecoslováquia, México e Espanha.



1966 (Inglaterra)

Grupo 3: Brasil, Hungria, Portugal e Bulgária.



1970 (México)

Grupo 3: Brasil, Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia.



1974 (Alemanha Ocidental)

Grupo 2: Iugoslávia, Brasil, Escócia e Zaire.



1978 (Argentina)

Grupo 3: Brasil, Áustria, Espanha e Suécia.



1982 (Espanha)

Grupo 6: Brasil, União Soviética, Escócia e Nova Zelândia.



1986 (México)

Grupo D: Brasil, Espanha, Irlanda do Norte e Argélia.



1990 (Itália)

Grupo C: Brasil, Costa Rica, Escócia e Suécia.



1994 (Estados Unidos)

Grupo B: Brasil, Rússia, Camarões e Suécia.



1998 (França)

Grupo A: Brasil, Noruega, Marrocos e Escócia.



2002 (Coreia do Sul/Japão)

Grupo C: Brasil, Turquia, Costa Rica e China.



2006 (Alemanha)

Grupo F: Brasil, Austrália, Croácia e Japão.



2010 (África do Sul)

Grupo G: Brasil, Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal.



2014 (Brasil)

Grupo A: Brasil, Croácia, México e Camarões.



2018 (Rússia)

Grupo E: Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia.



2022 (Catar)

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.



















