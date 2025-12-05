Grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 gera memes na Web; confira

Leia mais: Brasil reencontra velhos conhecidos no caminho do hexa na Copa de 2026

O time de Carlo Ancelotti estreará em 13 de junho contra Marrocos, ainda sem local definido (Boston ou Nova Jersey). O segundo jogo será contra Haiti em 19 de junho (Boston ou Filadélfia) e a última partida nessa fase será contra a Escócia, dia 24 (Atlanta ou Miami).



A Fifa deixou para sábado (6) a divulgação da tabela detalhada, em evento que começa às 14h (de Brasília). Com isso, somente depois a Amarelinha conhecerá estádio e horários de suas partidas. O motivo alegado pela entidade é poder adaptar os jogos aos fusos horários dos países envolvidos.

Confira os grupos da Copa do Mundo de 2026

Grupo A

A1 - México

A2 - África do Sul

A3 - Coreia do Sul

A4 - Dinamarca ou Macedônia do Norte ou República Tcheca ou Irlanda



Grupo B

B1 - Canadá

B2 - Itália ou Irlanda do Norte ou País de Gales ou Bósnia e Herzegovina

B3 - Catar

B4 - Suíça

Grupo C

C1 - Brasil

C2 - Marrocos

C3 - Haiti

C4 - Escócia



Grupo D

D1 - Estados Unidos

D2 - Paraguai

D3 - Austrália

D4 - Turquia ou Romênia ou Eslováquia ou Kosovo



Grupo E

E1 - Alemanha

E2 - Curaçao

E3 - Costa do Marfim

E4 - Equador



Grupo F

F1 - Holanda

F2 - Japão

F3 - Ucrânia ou Suécia ou Polônia ou Albânia

F4 - Tunísia



Grupo G

G1 - Bélgica

G2 - Egito

G3 - Irã

G4 - Nova Zelândia



Grupo H

H1 - Espanha

H2 - Cabo Verde

H3 - Arábia Saudita

H4 - Uruguai



Grupo I

I1 - França

I2 - Senegal

I3 - Bolívia, Suriname ou Iraque.

I4 - Noruega



Grupo J

J1 - Argentina

J2 - Argélia

J3 - Áustria

J4 - Jordânia



Grupo K

K1 - Portugal

K2 - Nova Caledônia ou Jamaica ou RD do Congo.

K3 - Uzbequistão

K4 - Colômbia



Grupo L

L1 - Inglaterra

L2 - Croácia

L3 - Gana

L4 - Panamá

