Publicado 05/12/2025 20:13

Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva horas depois do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos . O comandante voltou a falar sobre a possível presença de Neymar entre os convocados para o torneio. Na última quarta (3), o camisa 10 brilhou e fez três gols na vitória do Santos sobre o Juventude, no Alfredo Jaconi.

"Se falamos de Neymar, temos que falar de outros jogadores. Temos que pensar no Brasil, que pode estar com Neymar ou sem Neymar, com outros jogadores ou sem outros jogadores. A lista definitiva vamos fazer depois da data Fifa de março", iniciou o treinador.



"Eu entendo muito bem que estão muito interessados em Neymar, eu quero esclarecer que estamos em dezembro, a Copa é em junho, vou escolher a equipe que vai à Copa em maio. Se Neymar merecer estar, se estiver bem, melhor que outro, ele vai jogar a Copa do Mundo e ponto. Não tenho dívida com ninguém", complementou.

O italiano também analisou quem poderia assumir o protagonismo na Amarelinha durante o Mundial: "Posso fazer uma lista de jogadores que podem ser protagonistas na Copa do Mundo. Pode ser que agora não temos um jogador referente neste sentido, mas teremos muitos jogadores referentes".

O italiano também analisou quem poderia assumir o protagonismo na Amarelinha durante o Mundial: "Posso fazer uma lista de jogadores que podem ser protagonistas na Copa do Mundo. Pode ser que agora não temos um jogador referente neste sentido, mas teremos muitos jogadores referentes".



"Temos um dos melhores goleiros do mundo, alguns dos melhores zagueiros, meio-campistas top e alguns jogadores na frente. Eu disse que não quero jogadores que querem ser o melhor do mundo, quero jogadores que querem ganhar a Copa. O importante não é ter referentes, mas ter jogadores que querem ganhar", reforçou.

Antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo, o Brasil terá pela frente França e Croácia, em março. No torneio, enfrentará Escócia, Haiti e Marrocos na fase de grupos.

Outras respostas de Ancelotti

. Estreia diante de Marrocos: "Temos que esperar o que vai acontecer neste sábado (na definição dos locais das partidas). O primeiro jogo do Brasil pode ser contra Marrocos, Haiti, Escócia, temos que ganhar. É respeitar o adversário, estudar bem o rival, isso é importante para a comissão, e ganhar o jogo. Podemos ganhar os três jogos, nossa ideia é muito clara. Temos que estar competitivos em toda a Copa do Mundo".



. Caminho no mata-mata: "Não tem um peso específico, porque o objetivo é jogar a final. Acho que o objetivo do Brasil é jogar a final e, para isso, tem que enfrentar equipes muito fortes, pode ser nas quartas de final, na semifinal. Na minha opinião, não muda muito".



. Amistosos contra França e Croácia: "Acho que é um bom teste. Vamos jogar contra equipes de top nível mundial, de diferentes características. A França tem qualidade individual extraordinária, Croácia tem uma equipe de muita experiência. Queremos saber onde estamos. É um termômetro, obviamente. Pode ser positivo ou negativo. Vamos fazer uma avaliação depois dos jogos para saber os problemas que esses jogos podem criar".



. Vagas em aberto na convocação: "Tomamos a decisão junto com a comissão e a CBF, levando em conta o aspecto técnico. Começar a preparação para a Copa no Brasil vai ser bom para criar um bom ambiente perto da Copa. Temos sempre que deixar a dúvida, porque um jogador sempre pode se lesionar, então nunca vai ser definitiva".



. Importância de Ancelotti: "Estou muito contente e satisfeito com os jogadores, temos falado outras vezes que a acolhida aqui foi muito bonita para mim, para eu fazer algo importante para a Seleção. Estou aqui por isso, para fazer algo importante, pode ser que eu seja importante para a Seleção, mas pode ser que a Seleção também seja muito importante para mim. Creio que é uma união bonita, que a mim pessoalmente motiva muito. Tomara que possa ajudar a Seleção a ganhar".